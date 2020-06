Calcio, Dazn acquisisce i diritti della Bundesliga

Sarà Dazn a trasmettere le partire del campionato di calcio Bundesliga per le prossime quattro stagioni. Il servizio di streaming sportivo globale ha infatti ottenuto i diritti in esclusiva e, a partire dal 2021 e fino al 2025, trasmetterà in Germania, Austria e Svizzera gli incontri in programma nelle giornate di venerdì e domenica, per un totale di 106 partite a stagione. Inoltre renderà disponibili sulla piattaforma anche gli highlights di ogni partita di Bundesliga. Si chiude così il più grande accordo sui diritti del calcio nazionale mai assegnato ad un servizio di streaming in Europa.

La notizia fa seguito al recente annuncio di acquisizione dei diritti della Ping An Chinese Super League per le stagioni 2019 e 2020. Bundesliga e massimo campionato cinese si sono andati così ad aggiungere all’ampia offerta di calcio internazionale su Dazn, che già include, tra gli altri, LaLiga, Copa del Rey, Ligue 1, Ligue 2, Carabao Cup, FA Cup, EFL Championship, Eredivisie, J1 League e MLS, oltre alle esclusive dell’estate 2019 come la Copa America e la Coppa d’Africa.

A quest’ultima, in particolare, sarà dedicata la copertura in diretta streaming di tutte le 52 partite, con la possibilità di vederle successivamente in ogni momento grazie alla comoda funzione on demand. La 32esima edizione della massima manifestazione calcistica africana, la prima a disputarsi in estate nonché la prima che vedrà in campo 24 nazionali, è scattata venerdì 21 giugno con l’incontro inaugurale tra l’Egitto padrone di casa e lo Zimbabwe. La fase a gironi si concluderà martedì 2 luglio, mentre quella a eliminazione diretta inizierà venerdì 5 luglio con gli ottavi di finale. L’appuntamento con la finalissima, invece, è per venerdì 19 luglio alle 21 dallo Stadio Internazionale del Cairo, per scoprire la nazionale che succederà nell’albo d’oro al Camerun.

@RIPRODUZIONE RISERVATA