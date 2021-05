Calcio e diritti Tv, dopo la Serie A Dazn si prende anche la Liga - CorCom

Le partite del massimo campionato di calcio spagnolo, La Liga, saranno visibili in esclusiva in Italia su Dazn anche per il prossimo triennio, dal 2021 al 2024. La piattaforma di streaming ha infatti rinnovato l’accordo che la lega alla Liga dal 2018. Dazn, che si è recentemente assicurata i diritti per la trasmissione dei match di serie A per le prossime tre stagioni, con sette match in esclusiva e tre in coesclusiva, arricchisce così la propria offerta di calcio che conta già su Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup e la Major League soccer statunitense, annunciando l’arrivo di “tante altre novità”.

L’annuncio, si legge in una nota, arriva proprio alla vigilia di due tra i più importanti match di Liga che vedrà protagoniste su Dazn le big di Spagna che sono in lotta per la vittoria del campionato: sabato alle 16:15 il Barcellona affronterà la capolista Atletico di Madrid del “Cholo” Simeone, con la telecronaca per l’Italia di Stefano Borghi, Federico Balzaretti ed Edoardo Testoni. Domenica alle 21 allo Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid si affronteranno Real Madrid e Siviglia, con la telecronaca di Massimo Callegari.

