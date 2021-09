Calcio in streaming e sim in tabaccheria: accordo Tim-Fit-Lis Holding - CorCom

Concludere in tabaccheria l’esperienza di acquisto delle Sim Tim e degli abbonamenti a TimVision Calcio e sport, rendendola più semplice e diffusa: è l’obiettivo dell’accordo siglato da Tim con la Federazione Italiana Tabaccai e Lis Holding, che rende il servizio disponibile da oggi in oltre 6.000 tabaccherie Puntolis e che progressivamente sarà esteso sul territorio nazionale.

Attraverso la capillarità della rete delle tabaccherie, si legge in una nota dell’operatore, i clienti potranno quindi scegliere il punto vendita più comodo e vicino alla propria abitazione dove ritirare e attivare la TimCard. Obiettivo di questa nuova modalità è la semplificazione e al velocizzazione del processo di acquisto per il cliente che, dopo avere prenotato la Sim sulla pagina dedicata del sito Tim con l’offerta più adatta, può ritirarla e attivarla presso la tabaccheria. Successivamente, spiega ancora l’operatore, il cliente riceverà una mail dove sarà allegata la relativa documentazione contrattuale.

Nelle tabaccherie inoltre – prosegue la nota – sarà possibile trovare un Qr Code che, se inquadrato, permetterà di ricevere tutte le informazioni sull’offerta TimVision Calcio e Sport e non solo. Grazie agli accordi siglati con Dazn e Mediaset Infinity+, TimVision mette infatti a disposizione dei propri clienti il meglio del calcio nazionale e internazionale in streaming insieme ai migliori contenuti per l’intrattenimento di TimVision e dei suoi partner Disney e Netflix. Proprio in questi giorni, fino al 12 settembre, l’operatore propone la promozione ‘Calcio e Sport’ a 19,99 euro al mese per 4 mesi (poi passerà 29,99 euro al mese), con TimVision Box incluso e senza costi aggiuntivi.

