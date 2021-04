Calcio, trova casa da Ei Towers la Var control room della Serie A - CorCom

Il progetto di una unica “control room” per il Var, il “video assistant referee” che aiuta gli arbitri a prendere le decisioni nei casi più controversi durante i match di Serie A, potrebbe essere ormai a un passo dalla realizzazione, e potrebbe essere operativo già durante la prossima stagione. La sede di questa cabina di regia unica per gli arbitri che assistono i colleghi in campo sarà a Lissone, all’interno del centro di produzione di Ei Towers. A formalizzare la decisione, che nasce da un progetto della Figc (Federazione italiana gioco calcio) e che nell’idea iniziale avrebbe dovuto trovare casa all’interno del centro federale di Coverciano, sarà domani l’assemblea della Lega Serie A, chiamata a definire gli aspetti hardware e infrastrutturali del progetto della federazione.

La scelta è caduta sul centro di produzione di Lissone di Ei Towers perché la tower company indipendente, per il 40% nelle mani di Mediaset, è specializzata nella gestione di infrastrutture per la Tv e la Radio ed è già perfettamente attrezzata, dal punto di vista tecnologico, ricevendo direttamente i segnali che arrivano dai campi della Serie A. Si tratterà ora semplicemente di attrezzare i locali, definendo gli spazi in cui il personale dell’Aia, l’associazione italiana arbitri, potrà controllare le immagini dei match fornendo tutta l’assistenza necessaria ai fischietti impegnati sul campo.

Il progetto potrebbe prendere il via già dalla prossima stagione, e nelle intenzioni della Figc potrebbe arrivare a essere esteso, in prospettiva, anche alla serie B. I vantaggi rispetto all’attuale gestione della Var sarebbero grandi, anche in termini di risparmi, se si considera che oggi gli assistenti della Var svolgono il proprio lavoro all’interno di regie mobili in prossimità di ogni singolo campo da gioco, con costi importanti per gli spostamenti e le trasferte.

Unificare la Var in un’unica struttura che svolga il ruolo di centro unico delle control room consentirebbe di contenere questi costi, e di dare il via a una serie di progetti improntati alla formazione e alla trasparenza che la Federazione ha già in programma. Oltre che per addestrare gli arbitri, infatti, il centro potrebbe servire per una serie di iniziative di formazione rivolte ai dirigenti dei club e alla stampa, per chiarire e dimostrare il funzionamento della Var e rendere completamente trasparente cosa avviene – durante le partite – nelle comunicazioni tra l’arbitro in campo e il suo collega dietro al monitor. Quanto alla scelta di Lissone, oltre che per la già citata disponibilità di tutte le tecnologie necessarie, è stata fatta perché un centro alle porte di Milano è logisticamente molto più comodo e facilmente raggiungibile in confronto alla toscana Coverciano, anche rispetto alla sede della Lega Serie A.

