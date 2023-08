Cause di lavoro per i post social: Musk offre assistenza legale gratuita

X, l’ex Twitter, pagherà le spese legali e seguirà le cause di dipendenti che sono stati trattati ingiustamente dai datori di lavoro a causa della pubblicazione o del gradimento di qualcosa sul social network. Lo ha annunciato il patron Elon Musk in un post pubblicato sul social media nella tarda serata di sabato, aggiungendo che non ci saranno limiti al finanziamento delle fatture.

“Se sei stato trattato ingiustamente dal tuo datore di lavoro a causa della pubblicazione o del gradimento di qualcosa su questa piattaforma, finanzieremo la tua fattura legale”, ha scritto Musk. “E non ci limiteremo a citare in giudizio, creeremo un caso e perseguiremo anche i consigli di amministrazione delle società”, ha poi aggiunto in risposta a un post che faceva notare come, negli Stati Uniti, niente è in grado di cambiare le cose come una minaccia di azione legale.

Trattenere gli utenti in fuga e conquistarne di nuovi

La mossa punta a trattenere gli utenti in fuga e a conquistarne di nuovi. Alla fine del mese scorso, Musk aveva affermato che gli utenti mensili di X hanno raggiunto un nuovo massimo e aveva condiviso un grafico che mostrava l’ultimo conteggio di oltre 540 milioni. Le cifre erano state rese note mentre la società sta attraversando cambiamenti organizzativi e sta cercando di aumentare le entrate pubblicitarie in calo.

WHITEPAPER Nel 2023 dovrai conoscere (e usare) l'Account Based Marketing: da dove partire Social Network Marketing analytics

Calo del 50% delle entrate pubblicitarie

Dopo 17 anni con un iconico logo a forma di uccello blu che è diventato il simbolo dello scambio di idee nel mondo, il miliardario Musk ha ribattezzato Twitter come X e ha modificato il logo. Musk all’inizio di luglio aveva anche affermato che il flusso di cassa della piattaforma rimane negativo a causa di un calo di quasi il 50% delle entrate pubblicitarie e di un pesante carico di debiti. La ripresa della raccolta pubblicitaria attesa a giugno non si è concretizzata.

@RIPRODUZIONE RISERVATA