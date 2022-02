Da Mina ai Maneskin, Tim sceglie la rock band come testimonial

Sarà la musica di una canzone dei Maneskin, “I wanna be your slave“, la colonna sonora del nuovo spot di Tim, lanciato ieri sera in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2022. Il gruppo, vincitore del concorso lo scorso anno, ieri si è esibito come ospite sul palco del teatro Ariston. La musica dei Maneskin prende così il posto negli spot di Tim della voce di Mina, che ha interrotto dopo 5 anni la partnership con l’operatore, come annunciato nei giorni scorsi dal responsabile comunicazione della cantante: “cinque anni di brillanti collaborazioni dove Mina – si legge nella nota – ha cantato per le campagne spot e dato la voce alla comunicazione ufficiale del gruppo telefonico”. Una dipartita, quella di Mina, legata all’uscita di scena del capo della strategia creativa di Tim, Luca Josi, annunciata a fine settembre.

Il nuovo spot di Tim con la colonna sonora dei Maneskin è dedicato a Magnifica Mobile, la nuova offerta che consente di navigare con la rete 5G di Tim ed avere un servizio clienti dedicato. “Nello spot – si legge in una nota dell’operatore – uno smartphone in soggettiva apre le porte a un’esperienza immersiva e fortemente innovativa offerta dalla rete Tim in outdoor. Un’auto che sfreccia su una pista da rally innevata richiama la velocità del 5G di Tim, uno scudo digitale protegge il device facendo sbocciare un prato di fiori, ricordandoci quanto sia sicura la navigazione sulla rete Tim. Mentre il lungo tappeto rosso che attraversa un’affollata galleria, per approdare nel nuovissimo store di Piazza Gae Aulenti a Milano, simboleggia le massime performance della rete Tim e l’assistenza dedicata nei negozi Tim e al 119”.

