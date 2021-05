Dazn allarga l'offerta: in streaming anche le stelle dell'Hockey su ghiaccio - CorCom

Dazn allarga i propri orizzonti fuori dai confini del calcio, il campo cioé nel quale si è imposta all’attenzione del Paese ottenendo i diritti televisivi per trasmettere i match di Serie A nel triennio 2021-2024. In attesa della prossima stagione del massimo campionato la piattaforma di streaming si aggiudica anche i diritti per trasmettere live in esclusiva per l’Italia tutti i match della nazionale ai mondiali di hockey su ghiaccio di Riga, oltre che le semifinali e le finali della competizione, con la telecronaca e il commento tecnico di Matteo Spinelli.

I mondiali di Hockey su ghiaccio inizieranno il 21 maggio e si concluderanno il 6 giugno nella capitale della Lettonia, paese con una tradizione importante in questo sport. Gli azzurri, un team giovane guidato dall’head coach canadese Greg Ireland, potranno in quest’occasione iniziare il proprio percorso di avvicinamento a una delle manifestazioni in cui saranno al centro dell’attenzione come team del Paese ospitante, le olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026.

Il caledario dei match dell’Italia a Riga si apre con la sfida contro la Germania, in programma il 21 maggio alle 15:15. Poi Norvegia-Italia (domenica 23 maggio alle 11:15), Lettonia-Italia (lunedì 24 maggio alle 15:15), Finlandia-Italia (Giovedì 27 maggio alle 19:15), Italia-Kazakhistan (sabato 29 maggio alle 11.15), Italia-Canada (Domenica 30 maggio alle 15:15) e Italia-Usa (Martedì 1° giugno alle 15.15).

Per la stagione in corso Dazn trasmette anche i match della Serie BKT e il calcio internazionale con La Liga (accordo rinnovato anche per la prossima stagione), La Ligue 1, Eredivisie, FA Cup, Carabao Cup, Copa Libertadores e altre competizioni da tutto il mondo. Fuori dal calcio la piattaforma di streming trasmette live anche MotoGP, Moto2, Moto3 , volley, football americano, rugby, motori, fighting, darts, boxe e i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, basket, ciclismo, sport invernali e altro.

