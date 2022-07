Barbara Fedele e Carmine La Manna entrano a far parte della squadra di Dazn Italia, la prima come Peole Lead e il secondo come Vp Finance. La piattaforma di streaming specializzata in eventi sportivi live, chen in Italia trasmette i match della Serie A di calcio, rafforza così la propria struttura a livello locale.

Barbara Fedele avrà la responsabilità di guidare la strategia di talent acquisition, gestione e sviluppo della squadra dei professionisti in Italia a supporto del business e in coerenza con il piano strategico di sviluppo dell’azienda. Prima di approdare in Dazn ha lavorato per oltre vent’anni partendo dalla start up di 3 Italia, fino alla fusione con Wind e in ultimo all’esperienza in WindTre: negli ultimi 15 anni si è occupata di gestione del personale.

Carmine La Manna, che entrerà in carica dal primo agosto, guiderà il team finance italiano della società assumendo un ruolo chiave per la gestione della performance finanziaria della regione e l’espansione a livello locale. La Manna conta su un’esperienza ventennale in posizioni di finance executive in Italia e all’estero, in settori diversi a partire dalle telecomunicazioni (3 Italia), successivamente Media (21st Century Fox e Directv in New York, Sky Italia) e negli ultimi undici anni in Healthcare (International Sos London) e BioPharma (Bpl).

“Rafforziamo ulteriormente la nostra squadra con l’entrata in azienda di due figure come quelle di Barbara e Carmine, ingressi fondamentali per supportare ulteriormente la fase di espansione e crescita del business di Dazn in Italia – afferma Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia – Barbara ha maturato una competenza importante in contesti di trasformazione altamente sfidanti mentre Carmine possiede la giusta esperienza a livello nazionale e internazionale. Sono certo che la loro esperienza unita alla leadership e alla professionalità con cui affrontano nuove sfide saranno di valore aggiunto per un brand come il nostro che opera in un mercato dinamico e competitivo come quello dell’innovazione e della tecnologia digitale”.

“Sono felice e onorata di entrare a far parte di un’azienda dinamica e appassionata che sta vivendo un periodo di forte crescita – commenta Barbara Fedele (nella foto sopra) – Scegliere di essere in Dazn per me significa accogliere nuovamente la sfida di partecipare ad un importante momento di trasformazione in un mercato innovativo; sono pronta ad affiancare la squadra di talenti per affrontare insieme l’importante fase di espansione che sta vivendo il mercato italiano”.

“Sono molto entusiasta di entrare a far parte di una realtà leader digitale nel mercato dello streaming in forte espansione come quella di Dazn e contribuire alla sua crescita in Italia e nel gruppo in generale, portando la mia esperienza internazionale – conclude Carmine La Manna (nella foto sopra) – Allo stesso tempo sono anche orgoglioso di avere l’opportunità di guidare il talentuoso team finance in Italia, protagonista insieme a tutta la squadra, del successo di Dazn.”

@RIPRODUZIONE RISERVATA