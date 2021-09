Dazn sbarca su Snapchat: contenuti di boxe no-stop per i tifosi - CorCom

Contenuti di boxe no-stop su Snapchat per gli appassionati di pugilato, dai dietro le quinte degli incontri agli highlights, fino a nuovi contenuti originali realizzati ad hoc per la piattaforma e trasmessi in anticipo rispetto all’app di streaming. Sono i contenuti della nuova partnership globale siglata da Dazn con Snapchat.

Del pacchetto fa parte il nuovo show “Dazn Fight Week”, presentato il 31 agosto in anteprima sulla piattaforma Discover di Snapchat, che prevede almeno 18 nuovi episodi in tutte le settimane che precederanno i più grandi combattimenti del prossimo anno, con gli Editor’s pick, uno spazio dedicato si più grandi campioni di sempre (“The champ is here”), un programma di news interamente dedicato alla boxe (“Fight Zn”) e una raccolta dei momenti più spettacolari e divertenti dell’intera fight week (“Talk Your****!”).

Dazn introdurrà inoltre uno show settimanale – sottolinea la piattaforma in una nota – con gli highlights dei migliori incontri, dei pugili e dei momenti più interessanti per un minimo di 52 episodi.

Il nuovo accordo globale è la prosecuzione di una partnership attivata nel 2019 che era però limitata ai contenuti di boxe degli Stati Uniti, dove ha registrato il gradimento di diversi milioni di utenti.

“Questa partnership – sottolinea Dazn – rappresenta un altro esempio di come Dazn abbia l’obiettivo di raggiungere il pubblico attraverso canali innovativi, obiettivo che è parte di una missione più ampia volta a coinvolgere nuovi appassionati, permettendo a uno sport come la boxe di crescere sempre di più a livello globale. Snapchat rappresenta il partner perfetto con cui Dazn può collaborare per rivolgersi a un nuovo pubblico, pronto a innamorarsi di questa disciplina”.

