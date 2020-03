Dazn si espande in 200 Paesi, pugilato apripista

Dazn si espande e fa leva sul pugilato per sbarcare in 200 nuovi mercati. La società, parte del gruppo Perform e finora presente in nove paesi (Austria, Brasile, Canada, Germania, Italia, Giappone, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) punta ad aggredire mercati in cui banda larga e connettività mobile sono sufficienti a supportare la piattaforma.

Il primo evento a livello globale trasmesso in lingua inglese su Dazn sarà il combattimento di Canelo Alvarez, superstar messicana del pugilato, durante il weekend del “Cinco de Mayo”, in programma sabato 2 maggio.

Pugili come Alvarez e Gennadiy “GGG” Golovkin faranno parte, fa sapere l’azienda, “di un ricco portfolio di combattimenti premium e contenuti originali che saranno trasmessi nel corso dell’anno”.

Dazn, la boxe è solo l’inizio

“A partire dall’inizio di questa primavera, l’accesso a Dazn e al suo programma di eventi di boxe, sarà possibile in buona parte del mondo – dice John Skipper, Group Executive Chairman Dazn -. La nostra lista di campioni comprende alcuni dei pugili più famosi al mondo e lavoreremo con loro per organizzare eventi internazionali spettacolari”.

“Fin dal 2016, anno del nostro lancio, abbiamo notato un grande interesse per i nostri eventi, sia da parte dei fan che di potenziali partner. Tale interesse ha reso evidente l’opportunità di capitalizzare sul nostro portfolio di diritti della boxe per espanderci” dice Joseph Markowski Evp Dazn, che supervisionerà la fase di sviluppo del servizio di streaming globale.

Oltre agli eventi sportivi dal vivo, Dazn offrirà un catalogo di contenuti extra e on demand, tra i quali highlights, analisi delle caratteristiche degli atleti, docu-serie originali.

L’app sarà disponibile a livello globale sulla maggior parte dei dispositivi connessi a Internet, inclusi smartphone, tablet, laptop, pc, smart TV, stick multimediali e console di gioco.

I prezzi per ciascun nuovo mercato saranno annunciati nelle prossime settimane.

@RIPRODUZIONE RISERVATA