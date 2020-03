Disney+ sbarca in Italia, “accoppiata” con i servizi in banda larga

Tim porta in Italia i contenuti di Disney+. La compagnia ha siglato un accordo pluriennale con la Walt Disney Company per la distribuzione esclusiva in Italia, a partire dal 24 marzo a tutti i clienti Tim, di Disney+ attraverso TimVision in abbinamento alle offerte di banda larga Tim.

“Siamo orgogliosi che Disney abbia scelto Tim come suo partner strategico in Italia – commenta l’Ad di Tim, Luigi Giubotosi – Si tratta di un accordo che si inserisce nella strategia di alleanze con grandi player internazionali che Tim sta portando avanti in diversi settori, per offrire prodotti e servizi all’avanguardia. TimVision, aggiungendo Disney+ alla sua offerta, diventa così la piattaforma più completa del mercato dei contenuti in Italia, consolidandone la strategia di principale aggregatore di contenuti premium del panorama televisivo italiano, in un contesto in cui la convergenza tra telecomunicazioni e contenuti giocherà sempre di più un ruolo chiave nel futuro del Gruppo, grazie allo sviluppo della banda ultralarga e del 5G”.

Disney+ offre un nuovo modo di sperimentare i contenuti di tutti gli iconici brand di intrattenimento parte dell’azienda, tra cui Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, nonché una programmazione originale esclusiva che include lungometraggi, serie, documentari e cortometraggi creati esclusivamente per il servizio streaming.

“Siamo felici di annoverare Tim tra i nostri partner di lancio- evidenzia Kevin Mayer, Chairman of The Walt Disney Company’s Direct-to-Consumer & International division – e non vediamo l’ora di offrire poter offrire ai loro clienti tutti gli straordinari contenuti disponibili su Disney+. Abbiamo creato un’esperienza unica orientata verso i nostri fan in Italia, che hanno una connessione speciale di lunga data con Disney e tutti gli eccezionali brand che compongono il nostro portfolio”.

