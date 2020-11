Dvb-T2, via al contact center per il “nuovo” digitale terrestre. Per il Bonus Tv nuovi fondi

Un contact center dedicato ai cittadini e una maxi campagna sui principali media sul “nuovo” digitale terrestre. L’Italia si prepara per la sfida Dvb-T2 (qui la guida di CorCom sul nuovo standard Dvb-T2) e dal suo profilo Facebook il sottosegretario al Mise Mirella Liuzzi annuncia le prossime iniziative al via. “Questa mattina, in videoconferenza, ho presieduto il Tavolo Tv 4.0 con gli operatori televisivi, le associazioni di categoria e le autorità competenti in materia. Ho particolarmente apprezzato il dialogo costruttivo dell’incontro, con la piena disponibilità a collaborare per supportare il Ministero dello Sviluppo economico in questa fase in cui ci accingiamo ad entrare nel vivo del processo di transizione alla Nuova Tv Digitale”.

Nei prossimi giorni – annuncia Liuzzi – partirà la campagna di comunicazione che informerà i cittadini sul passaggio al nuovo standard televisivo già in corso e che si concluderà definitivamente a giugno 2022. “Per garantire una informazione completa e rivolta a tutti, oltre allo spot radio e tv, lanceremo a breve anche un sito internet e un contact center”.

Al vaglio anche nuove iniziative a partire da “un’importante campagna di incentivi per accompagnare la sostituzione e il riciclo degli apparecchi televisivi in ottica green”. E il sottosegretario annuncia anche che è allo studio “l’estensione della platea che potrà accedere al Bonus Tv e decoder” (qui la guida di CorCom per l’accesso al Bonus Tv)

