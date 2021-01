Facebook News sbarca in Europa, si parte in Uk - CorCom

Via a Facebook News nel Regno Unito: da oggi il social network pagherà gli editori britannici per i loro contenuti veicolati attraverso la nuova sezione, che all’interno dell’app presenta notizie curate e personalizzate da centinaia di pubblicazioni nazionali, locali e di lifestyle. La funzionalità, che compete con Apple News, è stata lanciata negli Stati Uniti lo scorso giugno e il Regno Unito è il secondo paese ad avervi accesso. L’avvio del servizio arriva a ridosso dell’accordo firmato la scorsa settimana da Google con l’Alliance de la Presse d’Information Generale, attraverso il quale gli editori francesi riceveranno royalties per i contenuti fruiti dagli utenti sul motore di ricerca.

Il primo di una serie di investimenti internazionali

Jesper Doub, direttore europeo delle partnership dedicate alle News di Facebook, ha dichiarato in un post sul blog del gruppo: “Questo è l’inizio di una serie di investimenti internazionali nell’ambito dell’informazione”, precisando che “il prodotto rappresenta un investimento pluriennale che mette il giornalismo tradizionale di fronte a un nuovo pubblico, oltre a fornire agli editori più opportunità di pubblicità e abbonamento per creare attività sostenibili per il futuro”.

Facebook aveva annunciato il lancio nel Regno Unito di Facebook News a novembre, anticipando che avrebbe incluso contenuti di media partner tra cui Conde Nast, Hearst, The Economist e Guardian Media Group. Oggi Facebook ha dichiarato di aver sottoscritto accordi con Channel 4 News, Daily Mail Group, Dc Thomson, Financial Times, Sky News e Telegraph Media Group. Cnbc sottolinea che alcuni contenuti che normalmente sono vincolati a un paywall possono essere visualizzati gratuitamente su Facebook News, che dovrebbe essere lanciato in più paesi quest’anno.

WHITEPAPER Come e perchè la connettività svolge un ruolo importante nel collegare CX e MX? Intelligenza Artificiale Marketing

“Continueremo a imparare, ascoltare e migliorare Facebook News mentre si diffonde nel Regno Unito e in altri mercati, tra cui Francia e Germania, dove siamo in trattative attive con i partner”, ha affermato Doub.

Alcuni giornali saranno pagati per partecipare al progetto

Un portavoce di Facebook ha rivelato alla Cnbc che la società pagherà alcune pubblicazioni del Regno Unito per presentare i loro contenuti su Facebook News, ma non è entrato nel merito del quanto. “Pagheremo alcuni editori per partecipare a Facebook News”, si è limitato a dire. “Stiamo pagando per contenuti che non sono già sulla piattaforma al fine di ottenere una serie diversificata di copertura in una vasta gamma di aree tematiche”, aggiungendo che “la monetizzazione per la maggior parte degli editori che appaiono in Facebook News sarà simile alla monetizzazione tramite altre schede di Facebook, dal traffico di riferimento ai tuoi siti o annunci negli articoli istantanei, spingendo le persone a colpire un paywall”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA