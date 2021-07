Giancarlo Vergori confermato alla presidenza di Fedoweb - CorCom

Giancarlo Vergori rimarrà presidente di Fedoweb, la Federazione degli operatori web, anche per il triennio 2021-2024. A deciderlo è stata l’assemblea dell’associazione, con il voto favorevole di tutti i soci presenti o delegati. Fedoweb rappresenta i maggiori publisher e operatori web in Italia, in particolare 3Bmeteo, Ciaopeople, Class Editori, Condé Nast, Gruppo Editoriale Gedi, Il Fatto Quotidiano, Caltagirone Editore, Il Sole 24 Ore, Italiaonline, Mondadori, Rai, Rcs Media Group, Mediaset, Gruppo Monrif.

“Ringrazio tutti gli associati per la rinnovata fiducia per questo terzo mandato. Fedoweb rappresenta l’offerta editoriale digitale italiana e, in particolare, broadcaster, editori tradizionali e nativi digitali. In questo ultimo periodo abbiamo svolto una sintesi tra le varie istanze raccolte dai nostri associati e in questo modo siamo riusciti ad affrontare in modo unitario percorsi di convergenza, dovuti alla generale digitalizzazione dei mezzi di comunicazione e alla consapevolezza che il canale digitale è sempre più trasversale e centrale – afferma Vergori – Anche per questo abbiamo continuato a lavorare all’insegna del più ampio coinvolgimento e dialogo tra gli associati e i soci di Audiweb, di cui Fedoweb è il maggiore azionista. Questo confronto ha ulteriormente accresciuto la conoscenza e consapevolezza reciproche e ci consentirà di superare la momentanea sospensione del progetto di fusione Audiweb – Audipress richiesta da Upa. Abbiamo già dato la nostra disponibilità a tutti i Soci di riaprire il tavolo di confronto quanto prima e siamo certi, anche alla luce della recente presa di posizione dell’Agcom, che il futuro per il settore della comunicazione sia sinonimo di convergenza”.

