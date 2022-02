Media & Entertainment, in Italia lo streaming vale l'8,3% dei ricavi. Netflix triplica gli abbonati - CorCom

Nel 2020 il giro d’affari aggregato dei 21 principali operatori internazionali privati ammontava a 271,1 miliardi di euro (-7,6% rispetto al 2019), per circa l’85% generato da operatori a stelle e strisce, con sei di essi inclusi nella Top10 della classifica per fatturato. Il primo gruppo non statunitense è Vivendi, settimo con ricavi pro-forma di 8,7 miliardi, mentre tra le altre europee Rtl Group è nona (6 miliardi), seguita da ProSiebenSat.1 (11esima con 4 miliardi). Il Gruppo Mfe (15esimo, con 2,6 miliardi) è salito, in più riprese, al 23,9% dei diritti di voto nel capitale del colosso tedesco, quota che può portare alla futura creazione di un gruppo paneuropeo nell’industria dell’intrattenimento e dei contenuti.

Nel triennio 2018-2020, i ricavi dei colossi privati del settore televisivo sono diminuiti in media del 2,8%, con il continuo sviluppo delle piattaforme di streaming che ha bilanciato il rallentamento delle tv tradizionali, penalizzate anche dalla cancellazione e/o riprogrammazione di eventi sportivi durante il 1° semestre 2020. Lo studio evidenzia la performance di Netflix, che segna un Cagr del +25,8%, con soli quattro altri broadcaster in crescita nel periodo; in territorio negativo gli altri operatori, con cali a doppia cifra per Mfe (-11,7%) e Sony Picture (-12,3%).