Media For Europe, ok Ue all’acquisizione della tedesca Prosiebensat

La Commissione europea dà il via libera all’acquisizione dell’emittente televisiva tedesca ProSiebenSat1 (P7S1) da parte della società dei Paesi Bassi Media for Europe (Mfe, ex Mediaset), già suo azionista di maggioranza. Si tratta di un’acquisizione de facto del controllo unico tramite acquisto dei diritti di voto, si legge nei documenti dell’Antitrust europeo.

La transazione avvicina ProSiebenSat1 ai piani dell’amministratore delegato di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, per la costituzione di un gruppo televisivo paneuropeo. I settori interessati sono quelli dei media e della radiodiffusione, nonché i mercati della pubblicità offline e online.

Mfe-P7S1, l‘Antitrust europeo dà l’ok

Media for Europe aveva già cominciato a ristrutturare la sua partecipazione nel gruppo televisivo tedesco ProSiebenSat1, salendo vicina al 30%, inclusi gli strumenti finanziari.

Intervistata dal quotidiano Sueddeutsche Zeitung, la responsabile di Mfe per la Germania, l’Austria e la Svizzera, Katharina Berends, ha dichiarato che “ProSiebenSat1 è stata finora un conglomerato di diverse aree di attività, che non si adattano alla perfezione tra loro”. Ora, l’attenzione si deve concentrare sul settore principale dell’intrattenimento. Secondo Behrends, con la “costruzione di una piattaforma di streaming, le priorità vengono stabilite in maniera corretta”.

Bruxelles ha approvato l’acquisizione del controllo esclusivo di P7S1 da parte di Mfe (Mfe), dichiarando che la transazione notificata “non solleva preoccupazioni in materia di concorrenza, dato le posizioni di mercato limitate delle società sia individualmente che combinatamente a seguito della transazione proposta. La transazione notificata è stata esaminata mediante la procedura semplificata di revisione delle fusioni”.

Verso un gruppo televisivo paneuropeo

Bernd Habets, amministratore delegato di ProsiebenSat1, ha dichiarato al Financial Times che, nelle ultime settimane, le due società hanno già avviato una “collaborazione significativa” nella pubblicità, nella tecnologia e nei contenuti. L’avvicinamento a Mfe aveva in precedenza incontrato scetticismo e resistenza da parte di Habets. Ora, l’Ad di ProSiebenSat1 ha sottolineato che la sua azienda è “in un dialogo molto più costruttivo per sviluppare modelli di cooperazione reali” con Mfe.

