Nuovo “switch-off” per le TV: due anni per passare al Dvbt2

Entra nel vivo il passaggio al nuovo standard per la trasmissione del segnale televisivo nel digitale terrestre, il Dvbt2: lo switch-off inizierà infatti proprio nei primi mesi del 2020, per concludersi definitivamente nel 2022, e consentirà la liberazione delle frequenze destinate al 5G.

Per accompagnare la transizione e fare in modo che avvenga senza traumi il governo ha messo a disposizione dei cittadini, fin dall’anno scorso, un incentivo per l’acquisto di nuove Tv che supportino lo standard Mpeg4 o di decoder per adeguare gli apparecchi più datati. Sarà utile a chi possiede televisori acquistati prima del 2017, data dalla quale è stata bloccata la vendita degli apparecchi non conformi ai nuovi standard. Il contributo statale per l’anno in corso è fissato in 50 euro ed è a disposizione delle famiglie con reddito Isee inferiore ai 20mila euro annui.

La platea interessata dallo switch off, secondo alcune stime recenti, dovrebbe essere vicina al 35% della popolazione italiana.

Ma vediamo più da vicino quale sarà il calendario dello switch-off appena iniziato: ad aprire le danze saranno Campania, Lazio, Liguria, Toscana, Sardegna e Umbria, in cui il passaggio avverrà tra il primo gennaio e il 30 maggio 2020. Dal primo giugno al 31 dicembre 2020 sarà poi la volta della Lombardia (ma ad esclusione della provincia di Mantova), di Piacenza e provincia, del Piemonte, del Trentino-Alto Adige e della Valle d’Aosta. Passando al 2021, dal primo gennaio al 30 giugno è previsto lo switch-off di Catanzaro e provincia, Reggio Calabria e provincia, della Sicilia e di Vibo Valentia e provincia. Dal primo settembre al 31 dicembre 2021 avverrà il passaggio di tutto il resto del territorio nazionale, e quindi di Veneto, provincia di Mantova, Friuli – Venezia – Giulia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, provincia di Cosenza e Crotone.

@RIPRODUZIONE RISERVATA