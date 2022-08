Sul binomio sport – e in particolare calcio – e digitale si stanno nelle ultime settimane registrando in Italia importanti movimenti. E’ il caso ad esempio di OneFootball, con la media company che ha chiuso un accordo con Elbiz Media per distribuire le partite di calcio di serie Bkt in streaming sulla propria app e via browser con la formula pay-per-view. Altra notizia di queste ore è la nomina del ceo di OneFootball Labs, la società che mette a disposizione di club, leghe, federazioni e calciatori di tutto il mondo la possibilità di creare e rilasciare asset digitali ed esperienze incentrate sui tifosi basate sulla tecnologia blockchain costruita su Flow – blockchain di riferimento per il settore dello sport – attraverso il wallet Dapper. A guidare la società è stato chiamato Jean-Charles Gaudechon, manager con un passato in Electronic Arts, dove è stato anche responsabile del franchise Fifa. La neonata OneFootball Labs è il risultato della joint venture tra OneFootball, Animoca Brands e Liberty City Venture, insieme al partner strategico Dapper Labs.

Passando a ciò che sta accadendo nei singoli club, infine, il Torino Football Club ha stretto un’alleanza con PlanetPay365, che sarà l’Official Value-Added Services Partner del club granata per le prossime due stagioni.

L’accordo OneFootball-Helbiz Media sullo streaming della serie B

Grazie alla nuova partnership tra OneFootball ed Helbiz Media, inoltre, la media company trasmetterà le partite di Serie BKT a tutti i tifosi italiani attraverso la piattaforma OneFootball , tramite app e desktop: i tifosi saranno in grado di vedere in diretta tutte le 390 partite della stagione 2022-23 e 2023-24, inclusi i playoff, a 2,99 euro a partita. L’offerta di streaming di OneFootball in Italia include gli highlight gratuiti di tutte le partite di Serie A e Serie BKT, oltre all’accesso globale in pay-per-view alla Serie C, grazie alla partnership di OneFootball con Eleven Italia.

L’accordo segue la recente partnership tra OneFootball e la massima divisione italiana, la Lega Serie A, per portare oggetti da collezione digitali con licenza ufficiale ai tifosi di calcio di tutto il mondo: “I tifosi possono ora possedere, collezionare e scambiare momenti inediti di partite di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, a partire dalla stagione 2022-23 – spiega un comunicato – Inoltre, possono registrarsi su Aera by OneFootball fin da ora, con i primi oggetti digitali che verranno rilasciati il prossimo 29 agosto”.

“Questo è un momento molto vivace ed emozionante per OneFootball in Italia, dopo la nostra storica partnership per oggetti da collezione digitali con la Serie A – sottolinea Nikolaus von Doetinchem, Vice President OTT Streaming & Media Rights OneFootball – Grazie alla nostra suite di accordi di streaming già esistenti, questa partnership con Helbiz Live è la nostra ultima mossa per avvicinare gli appassionati italiani alle squadre e ai giocatori che amano. I tifosi, ora, potranno gustarsi tutti i momenti della Serie BKT direttamente all’interno della piattaforma OneFootball, a un prezzo accessibile, senza perdersi nemmeno un minuto”.

“Siamo entusiasti di collaborare con OneFootball – conclude Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media – una piattaforma in grande crescita e utilizzata da milioni di tifosi di calcio in tutto il mondo. Questo accordo rappresenta la nascita di un flusso di entrate aggiuntivo per Helbiz Media. OneFootball consentirà ai nostri contenuti di essere visualizzati da una vasta base di clienti nazionali, sempre alla ricerca di soluzioni di qualità superiore, accessibili ed economiche per seguire la propria passione”.

Jean-Charles Gaudechon ceo di OneFootball Labs

Jean-Charles Gaudechon, avrà “un ruolo cruciale – si legge in una nota – nella crescita dell’azienda e nella creazione di prodotti Web3 di altissima qualità. Il cuore dell’offerta di OneFootball Labs, infatti, è la possibilità, per tutti gli appassionati, di accedere a oggetti digitali da collezione unici, che consentano loro di possedere un momento reale, vero e straordinario di calcio, per sempre”.i OneFootball Labs consente a

Nella sede di Lisbona Gaudechon contribuirà alla creazione del nuovo hub che diventerà anche la sede di OneFootball Labs, per promuovere la realizzazione di nuove importanti partnership Web3 come quelle già siglate con la Lega Serie A, la Bundesliga tedesca e la Federazione Calcistica Argentina.

“L’ingresso che annunciamo oggi segna un altro enorme passo avanti nella nostra missione di rendere il calcio ancora più accessibile e divertente per i tifosi di tutto il mondo – afferma Lucas Von Cranach, Fondatore e Amministratore Delegato di OneFootball – OneFootball Labs, infatti, catapulterà letteralmente il gioco del calcio nel mondo del Web3 e Jean-Charles Gaudechon è la persona perfetta per guidare questa rivoluzione e aiutare il nostro team a offrire ai tifosi esperienze digitali straordinarie. La sua esperienza nella creazione di giochi amati e acclamati lo rende il partner perfetto per iniziare a fornire prodotti digitali di grande qualità, a beneficio di tutto il settore e di tutti i tifosi”.

“OneFootball è, attualmente, la realtà più entusiasmante e affascinante nel campo dei media calcistici – aggiunge Jean-Charles Gaudechon – Occupa un posto unico nell’ecosistema del calcio, alla frontiera del Web3. Sono profondamente attratto dalla possibilità di sviluppare prodotti che hanno un impatto concreto sulla vita delle persone, sia che si tratti di intrattenimento sia si tratti della fornitura di un servizio utile. In OneFootball Labs potrò fare entrambe le cose, avvicinando ancora di più i tifosi al calcio e dando loro l’opportunità di possedere sul serio – come mai prima d’ora – una autentica piccola parte di questo grande gioco”.

La partnership Torino Football Club-PlanetPay365

“PlanetPay365 , la piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment, divisione del gruppo SKS365 – si legge in una nota sul sito della società granata – nasce con l’obiettivo di proporre una soluzione tecnologica e multifunzionale in grado di accrescere la potenzialità di qualsiasi attività commerciale. A due anni dal lancio sul mercato italiano, PlanetPay365 propone un’offerta dinamica e variegata con alti standard tecnologici digitali, in continua implementazione per garantire ai punti vendita una proposta sempre al passo con i tempi”. Lorenzo Barale, direttore commerciale del Torino FC: ”Siamo contenti di accogliere PlanetPay365 all’interno della nostra famiglia di partner. Questa collaborazione, che partirà ufficialmente in occasione del nostro esordio stagionale in casa in serie A contro la Lazio, porterà a breve tanti vantaggi per i nostri tifosi, che avranno dunque la possibilità di accedere a servizi a valore aggiunto pensati per loro”.

