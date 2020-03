Rai Way approva il piano 2023: focus sui nuovi servizi per il 5G

Il 2019 si chiude per RaiWay fatturato e utili in crescita. La controllata Rai che gestisce le infrastrutture per la diffusione del segnale Tv ha registrato lo scorso anno guadagni a +6,4%, per 63,4 milioni di euro, e ricavi a +1,7% a 221,4 milioni di euro. Quanto all’utile operativo, ha segnato un +3,6% a 131,1 milioni di euro. Questi numeri hanno portato il consiglio d’amministrazione a proporre agli azionisti un dividendo pari a 0,2329 euro per azione. Nell’occasione il Cda ha anche approvato il piano industriale dell’azienda per il triennio 2020-2023.

“Gli elevati investimenti e i margini sotto pressione spingono gli operatori verso accordi di condivisione delle reti e ottimizzazione della propria base costi. Allo stesso tempo, le nuove architetture di rete e le maggiori esigenze in termini di capacità, capillarità e latenza offrono agli operatori infrastrutturali la possibilità di ampliare il proprio perimetro di asset e servizi su business adiacenti – si legge in una nota dell’azienda – Nel segmento infrastrutturale, proseguirà la separazione di TowerCo in quanto non core asset per broadcaster e operatori telco, con successivo consolidamento degli asset finalizzato alla monetizzazione e al raggiungimento di sinergie industriali”.

WEBINAR, 24 marzo Cybersecurity e Smart Working: insieme per superare l'incertezza del momento Cloud

Tra gli obiettivi della società per il prossimo triennio c’è quello di “rafforzare il Core Business attraverso il presidio di nuove tecnologie e piattaforme per la clientela media; l’offerta di nuovi servizi/asset funzionali allo sviluppo delle reti 5G e alle crescenti esigenze di edge computing; l’evoluzione del modello operativo in ottica digital transformation“.

Quanto ai dati finanziari per i prossimi anni, l’obiettivo odi RaiWay è di una generazione di cassa ricorrente pari a 98 milioni di euro, con un +25% rispetto al 2019 e una crescita annua del 5,9%, con ricavi core stimati a 247 milioni nel 2023 e un utile a fine piano di 73 milioni, pari a un +3,7% medio

@RIPRODUZIONE RISERVATA