Rai Way batte le attese, salgono utili e ricavi - CorCom

Il 2020 si è chiuso per Rai Way con una crescita dell’1% dell’utile netto, che tocca così quota 64 milioni. Ad approvare il progetto di bilancio per il 2020 è stato oggi il consiglio d’amministrazione della società, che propone ai soci un dividendo di 23,85 centesimi per azione, che corrisponde a un valore complessivo in linea con l’utile netto 2020 e ad un dividend yield del 5,0%3.

I ricavi core ammontano a 224,5 milioni, registrando un +1,4%, mentre l’ebitda adjusted è stato pari a 136,1 milioni, con un +3,7%. L’utile operativo si attesta a 89,4 mln, con un -0,8%.

Gli investimenti sono stati pari a 60,6 mln in aumento rispetto ai 35,3 mln al 31 dicembre 2019, mentre l’indebitamento finanziario netto si è attestao a 46,1 milioni, rispetto a 9,5 milioni al 31 dicembre 2019.

Il board ha inoltre approvato il piano di sostenibilità 2023, che rafforza l’impegno della società verso l’ambiente, le comunità, i dipendenti, i sistemi di governance Esg e l’innovazione.

“Nonostante il contesto senza precedenti che ha caratterizzato l’esercizio 2020, i risultati registrati si sono rivelati al di sopra delle aspettative, con un miglioramento tangibile dell’Ebitda e una forte generazione di cassa, consentendoci di confermare le linee e gli obiettivi del Piano industriale, su cui siamo pienamente impegnati anche attraverso l’impostazione dei nuovi servizi e la trasformazione digitale del modello operativo – spiega l’Ad Aldo Mancino – Già nel 2020 abbiamo infatti investito circa 50 milioni di euro nelle attività di sviluppo che costituiranno il motore della nostra crescita. Nel 2021 ci attendono ulteriori opportunità e sfide, che affronteremo con determinazione, focalizzandoci sui nostri obiettivi e sui pilastri del Piano di sostenibilità approvato oggi: innovazione, rispetto dell’ambiente con l’obiettivo di Carbon Neutrality entro il 2025, welfare aziendale e sviluppo sociale e culturale delle comunità”.

