Rai Way digitalizza la rete broadcast: alleanza con Lutech e Cisco

Una nuova rete di distribuzione video e audio su IP: a implementarla dando seguito al proprio piano di trasformazione della propria rete broadcast è Rai Way, società specializzata nella fornitura di di infrastrutture e servizi per le reti televisive, che con una procedura di gara pubblica ha individuato come partner in questo percorso Lutech Spa e Cisco.

L’evoluzione di rai Way verso il digitale

Rai Way, si legge in una nota, ha avviato fin dal 2008 l’evoluzione della infrastruttura broadcast italiana dall’analogico al digitale e ora sta affrontando un’altra fondamentale tappa del percorso: il nuovo digitale terrestre. “Questo processo richiede di liberare la banda di frequenza di 700 Mhz – in linguaggio tecnico “frequency refarming” – di utilizzare lo standard di compressione del segnale video Mpeg necessario per le trasmissioni in alta definizione e di adottare la tecnologia Dvb-T2. Rai Way ha quindi scelto di creare una infrastruttura di contribuzione e distribuzione per la sua rete audio e video completamente nuova – spiega la società – per poter sfruttare la flessibilità offerta da una rete IP incentrata sul software (Software Defined Network) nel trasporto dei contenuti dai centri di produzione televisiva fino ai punti di trasmissione”.

La partnership con Lutech e Cisco

Lutech ha realizzato una soluzione innovativa sfruttando le tecnologie Cisco specifiche per il mondo media (Cisco IP Fabric for Media), mentre in quattro siti nell’area di Roma sono state implementate tecnologie Media Data Center Fabric, basate sugli switch Cisco Nexus 9000, per trasportare il traffico video Rai in formato non compresso verso i punti di distribuzione e poi, dopo la compressione, per inviarlo verso i trasmettitori di Rai Way. Partner tecnologici del progetto sono Skyline Communication, Imagine Communication ed Enensys, impegnati a mettere a punto una soluzione flessibile e affidabile.

Aurelio Severino: “Lavoro di squadra con cliente e partner”

“Lutech SpA è onorata di essere stata scelta come principale integratore del progetto IP Video Matrix di Rai Way – afferma Aurelio Severino, client executive di Lutech – In un contesto caratterizzato dalla crisi pandemica sapevamo che per avere successo avremmo dovuto garantire di realizzare il tutto in tempi stretti con il tipo di qualità che ci si attende per questo genere di attività. Vincere la sfida è stato possibile solo grazie al fantastico lavoro di squadra con il cliente e con partner di altissimo livello come Cisco”.

Marco Gasperoni: “Pietra miliare nella trasformazione digitale del mercato italiano”

“Lavorare con Rai Way su questo progetto strategico, che rappresenta una pietra miliare nella trasformazione digitale del mercato italiano, è stata un’opportunità unica – aggiunge Marco Gasperoni, Media Chief Technology Officer per Cisco Emear – Migrare infrastrutture critiche dalle tecnologie della precedente generazione all’IP è fondamentale per consentire l’evoluzione dei servizi audio e video in Italia. Supportiamo Rai Way fin dal 2018: la collaborazione con Lutech e gli altri partner tecnologici ci ha portato a un risultato di cui siamo molto orgogliosi”.

