Sanremo 2020, su Amazon uno store dedicato e nuove playlist

Alberto Urso è per il 2019 l’artista preferito dagli utenti Amazon in 17 regioni italiane. Quelle che fanno eccezione sono la Calabria, dove in pole position c’è Achille Lauro, e Basilicata, Sardegna e Valle D’Aosta, dove in vetta si trova Giordana Angi. A decretarlo è il ranking su scala regionale realizzato da Amazon sulla base delle vendite di Cd sulla piattaforma di e-commerce nel 2019. La classifica fa parte di una serie di iniziative che Amazon ha messo a punto in preparazione della settantesima edizione del Festival di Sanremo, che mette in campo la possibilità di avere nuove interazioni con Alexa proprio sui temi della kermesse, oltre a una serie di nuove playlist realizzate per l’occasione e a uno store dedicato in cui sarà possibile acquistare edizioni esclusive e limitate di Cd e vinili.

Proseguendo con la classifica, Giordana Angi, occupa la seconda posizione in tutte le regioni della penisola eccetto che in Basilicata, Calabria, Sardegna e Valle D’Aosta dove la medaglia d’argento spetta a Alberto Urso, mentre in Molise la seconda posizione è occupata da Achille Lauro. Sul terzo gradino del podio si trova Levante in Campania, Marche, Sardegna, Sicilia e Veneto, Achille Lauro in Abruzzo, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta e i Pinguini Tattici Nucleari, in Emilia Romagna, Piemonte e Umbria. Giordana Angi scende in terza posizione in Molise, mentre Anastasio e Rancore la conquistano rispettivamente in Calabria e Basilicata.

Dalle rilevazioni risulta inoltre che il Veneto sia l’area con più fan di Alberto Urso, seguita da Lazio e Sicilia, mentre Achille Lauro ha il seguito più fedele in Molise, Lazio e Umbria, e i Pinguini Tattici Nucleari spopolano in Umbria, Valle D’Aosta e Piemonte. Elettra Lamborghini è molto apprezzata in Sardegna, Marche e Umbria. La roccaforte dei fan di Paolo Jannacci si conferma invece la Lombardia, mentre Elodie ha un seguito fedele in Piemonte, Basilicata e Molise. E se Giordana Angi ha fan appassionati in Toscana, Lazio e Umbria, Enrico Nigiotti li ha in Toscana, Marche e Liguria.

Quanto alle playlist, su Amazon Music Unlimited, e Amazon Music i clienti potranno rivivere i più celebri successi delle passate edizioni di Sanremo a partire dagli anni ’50, ma anche i grandi classici e i brani dei vincitori, incluse le nuove proposte. Inoltre Dal 7 febbraio sarà pubblicata anche la playlist con i brani dell’edizione Sanremo 2020 e un’edizione speciale della playlist “La vita è POP! Sanremo Edition”.

