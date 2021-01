Serie A calcio, Amazon punta sui diritti Tv - CorCom

Amazon è pronta a presentare un’offerta per i diritti televisivi della Serie A. L’indiscrezione è dell’agenzia Bloomberg che cita alcune fonti al corrente della questione. La scadenza per la presentazione delle offerte per i diritti per il triennio 2021-2024 è il 26 gennaio e, sempre secondo Bloomberg, la Serie A punta a raccogliere circa 1,15 miliardi di euro, rispetto ai 973 milioni del triennio in corso (spartito tra Sky e Dazn, rispettivamente con sette e con tre partite a settimana).

La strategia di Amazon sui diritti calcistici

L’ingresso di Amazon nella nuova arena fa seguito a un’altra mossa di peso nel mondo dei diritti Tv: lo scorso dicembre il gruppo guidato da Jeff Bezos aveva infatti ufficializzato la decisione di trasmettere in Italia 16 delle 137 partite della Champions League nel corso delle stagioni 2021/24. L’annuncio è arrivato proprio nel giorno in cui la Lega Serie A aveva varato il bando per il mercato nazionale dei diritti del campionato alzando l’obiettivo di vendita a 1,15 miliardi di euro. Il termine ultimo per le offerte, come detto, è fissato per il 26 gennaio, e fino ad allora sono possibili ulteriori sviluppi.

Da ricordare che il colosso dell’e-commerce ha acquisito anche i diritti della Supercoppa, per tre stagioni a partire da quella 2021/22. La scelta di puntare anche sul massimo campionato italiano è coerente con quanto già fatto in Gran Bretagna (dove Amazon offre in streaming la Premier League ai clienti Prime) ed è una mossa che fa gioco alle prospettive dei club della massima serie, che sono interessati ad ampliare la platea dei possibili concorrenti per i diritti tv in modo da aumentare il più possibile i ricavi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA