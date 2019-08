Spotify si rinnova: via al parental control e ai “family mix”

Spotify Premium family si rinnova e introduce alcune funzionalità anche andando alle richieste che erano state avanzate dagli utenti nel corso degli ultimi cinque anni, da quando cioè è attiva l’offerta per le famiglie. Il prezzo rimarrà lo stesso, 14,99 euro mensili, ma la nuova versione darà ai familiari che vivono sotto lo stesso tetto una scelta più ampia per personalizzare lo streaming di musica e podcast senza pubblicità. Il piano aggiornato è ora disponibile in Irlanda e verrà lanciato in autunno su tutti i mercati con Premium Family.

Quattro le nuove feature introdotte dalla multinazionale svedese nel piano Family, a iniziare dal “parental control”, uno strumento che dà ai genitori la possibilità di controllare l’impostazione del filtro “contenuti espliciti” di tutti gli account all’interno del piano. Grazie ai “Family Mix” inoltre le famiglie potranno contare su una playlist personalizzata e ricca di canzoni che piacciono a tutta la famiglia, aggiornata regolarmente. Grazie al “Family Hub” inoltre gli utenti premium potranno gestire le impostazioni della propria famiglia, tra cui l’aggiunta o la rimozione di membri della famiglia, l’aggiornamento del proprio indirizzo di casa e la regolazione del controllo genitori. A chi sottoscriverà il piano Premium family inoltre sarà possibile collegare sei account Spotify Premium individuali per i membri della famiglia che vivono sotto lo stesso tetto.

“Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza Spotify Premium e il nuovo piano Premium Family offre nuove funzionalità di ascolto di musica e podcast da parte delle famiglie – afferma Alex Norström, Chief premium business officer di Spotify – In un momento in cui i genitori stanno cercando di ridurre i tempi di visualizzazione sia per se stessi che per la loro famiglia, stiamo creando più modi per unire le famiglie attraverso la musica, celebrando allo stesso tempo i gusti individuali e dando ai genitori un maggiore controllo se lo desiderano”

A cinque anni dal lancio di Premium family Spotify ha inoltre pubblicato alcune statistiche su come le famiglie ascoltano la musica. Ne è scaturito che le canzoni più ascoltate a livello dai membri del piano family sono Shallow di Bradley Cooper e Lady Gaga, Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse di Post Malone e Swae Lee, e Happier di Bastille e Marshmello. Quanto agli artisti più ascoltati, emergono Ariana Grande, Drake, Queen, Billie Eilish e Khalid

