Stefano Federici vince il premio internazionale di fotografia da smartphone

È l’italiano Stefano Federici il vincitore della terza edizione del Huawei Next Image, il concorso internazionale di fotografia da smartphone. Con l’opera “Come to me” Federici si è aggiudicato il Gran Premio di 20.000 dollari messo in palio. Allo scatto vincente, inoltre, è stata conferita la menzione Best-in-Category nella categoria ‘Faces’. Il contest, ha registrato quest’anno una grandissima partecipazione, con la candidatura di oltre 520.000 fotografie da oltre 150 paesi del mondo.

Oltre alle categorie “Hello, Life!”, “Faces” e “Storyboard”, tre le nuove sezioni inserite nella competizione 2019: “#Motion Tag”, “Going the Distance” e ‘Life Now’. Grande partecipazione da Cina, Malesia, Filippine, Italia, Messico e Columbia.

“Attraverso il suo lavoro nella fotografia digitale, Huawei ha cercato di offrire una nuova esperienza fotografica ai nostri utenti globali attraverso l’acquisizione di immagini avanzate e ridefinendo il significato dell’espressione visiva”, ha affermato Li Changzhu, Vice Presidente della linea Handsets di Huawei Consumer Business Group. “Huawei Next Image incarna il nostro impegno costante nel fornire strumenti di alta qualità a supporto anche del lavoro di una nuova generazione di artisti digitali e nasce con l’obiettivo di ridefinire il concetto di fotografia e della cultura visiva globale. La crescente partecipazione al concorso, con un numero di candidature triplicato rispetto alla prima edizione, ci conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta”.

Artisti e creativi di tutto il mondo hanno candidato i propri scatti , che sono stati selezionati e giudicati da una giuria specializzata, composta da fotografi, curatori e visual artists di livello mondiale: per l’Italia, Stefano Guindani.

Oltre ai 20mila dollari Federici si porta a casa l’ultimo smartphone Huawei P30 Pro, e l’opportunità di partecipare alla cerimonia di premiazione a Parigi – che verrà ospitata dall’iconico Grand Palais, situato appena fuori dagli Champs-Élysées dal 7 al 10 novembre 2019 -dove verranno consegnati i riconoscimenti anche ai vincitori delle altre sei categorie: per loro 6mila dollari ciascuno e un Huawei P30 Pro. Assegnati anche 50 premi secondari, agli autori di questi scatti sarà consegnato uno smartphone Huawei P30 Pro.

