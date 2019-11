TikTok cerca nuovi mercati e pensa allo streaming

Rafforzare la propria presenza e consolidare il numero di utenti nei mercati in cui TikTok non è ancora forte: è l’obiettivo annunciato da Zhang Yiming, fondatore e ceo di ByteDance, la società che controlla TikTok, in una lettera ai dipendenti e pubblicata dal Reuters. Con questa mossa il manager punterebbe ad allentare la pressione che arriva dagli Stati uniti, dove la società cinese è finita sotto il pressing del governo.

La comunicazione di Zhang Yiming fissa gli obiettivi fino alla fine dell’anno, rispondendo a stretto giro alle preoccupazioni avanzate dagli Stati Uniti sull’utilizzo dei dati degli utenti fatto dalla piattaforma, soprattutto dopo il takeover da un miliardo di dollari sull’americana Musical.ly, su cui sta indagando il comitato per gli investimenti stranieri negli Usa. .

Tra gli input forniti dal Ceo nella nota c’è quello di continuare a diversificare la crescita di TikTok e di accrescere gli investimenti nei mercati più deboli.

Tra i progetti in cantiere per la multinazionale cinese, anticipa il Financial Times, ci sarebbe intanto anche quello di lanciare un nuovo servizio di musica in streaming a pagamento, per il quale la società sarebbe già in trattativa con colossi del calibro di Universal Music, Sony Music e Warner Music. Il lancio in alcuni mercati potrebbe Avvenire già il mese prossimo, e potrebbe riguardare mercati come il Brasile, l’India e l’Indonesia prima di poter tentare il salto negli Stati Uniti.

