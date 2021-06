Tim-Serie A: sponsorizzazione rinnovata fino al 2024 - CorCom

La partnership tra Tim e Serie A si rinnova per altre tre stagioni, arrivando così a tagliare il traguardo dei 25 anni, una delle più durature d’Europa nel mondo dello sport. A ratificarlo è stata l’assemblea dei presidenti del massimo campionato nazionale di calcio, per un accordo che durerà per le prossime tre stagioni, quindi fino al 2024. Tim che sara title sponsor del campionato, del torneo esport eSerie A Tim, mentre le competizioni Primavera avranno come title sponsor TimVision.

Tim annuncia inoltre in una nota che “dal prossimo campionato lavorerà per introdurre e utilizzare soluzioni innovative in 5G capaci di far vivere al tifoso tutte le emozioni della competizione vista da vicino e in maniera completamente inedita”. In vista del centenario dalla nascita di Tim, che si celebrerà nel corso del 2023, annuncia l’azienda, saranno previste collaborazioni speciali.

In virtù del rinnovato accordo, Tim e Lega Serie A si impegnano inoltre a proseguire e rafforzare le azioni di contrasto alla pirateria televisiva. “TimVision – prosegue il comunicato – è la principale piattaforma streaming per l’intrattenimento e lo sport in Italia. Grazie alla sua strategia di aggregatore offre i migliori contenuti forte dei tanti accordi di distribuzione e collaborazione siglati con numerosi partner”. Tra questi Disney+, Netflix, Dazn (che si è aggiudicata la gara per trasmettere 7 partite in esclusiva e tre in coesclusiva per il triennio 2021-2024), Now, Prime Video, Mediaset, Discovery+, Eurosport, Turner, Viacom Cbs, Chili e VatiVision), produzioni originali e grandi film e serie TV in anteprima.

Inoltre, grazie al nuovo set top box TimVision e al modem “WiFi Serie A Tim“, che assicura la copertura totale dell’abitazione in cui è installato – conclude la nota – lo spettatore potrà vivere la migliore esperienza per seguire il meglio dell’intrattenimento e degli eventi sportivi in casa.

