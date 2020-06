Andreatta dalla Rai a Netflix. Missione: spingere le serie originali italiane

Eleonora Andreatta lascia dopo 25 anni la Rai, dove dove ricopriva il ruolo di direttore di Rai Fiction, per accasarsi a Netflix, dove da luglio assumerà la carica di vicepresidente delle serie originali italiane. La direzione della divisione passerà ora a interim all’Ad Fabrizio Salini.

“Tinny Andreatta è stata, nei suoi anni trascorsi in Rai, una risorsa importante nella crescita della nostra Azienda – si legge in una nota della Tv di Stato – La sua competenza e autorevolezza hanno consentito alla Rai di imporsi in un settore, come quello delle fiction, che è completamente mutato negli ultimi otto anni. Tinny lascia un team di grande qualità, che affronterà il futuro con la stessa passione, energia innovativa e spirito di Servizio Pubblico di sempre. A lei vanno gli auguri di buon lavoro e nuove soddisfazioni professionali da parte di tutta la Rai”.

“Lascio questa azienda che è stata la mia casa da sempre – afferma la manager – La casa del servizio pubblico che mi ha accolto e dato la straordinaria opportunità di crescere, di formare le mie competenze e metterle a disposizione di un progetto e di un sistema di valori che ne costituiscono l’essenza e ne alimentano una missione nella quale mi sono profondamente riconosciuta. Non è stato facile prendere questa decisione e so quello che lascio e quanto debbano alla Rai la ricchezza e l’esperienza che porto con me”.

Nel suo nuovo ruolo in Netflix Andreatta guiderà il team che sviluppa e crea le serie originali italiane, e riporterà a Kelly Luegenbiehl, vp delle Serie Originali Emea del colosso dello streaming. Prenderà il posto di Felipe Tewes, che aveva diretto la divisione delle produzioni originali italiane negli ultimi tre anni, il cui nuovo ruolo da direttore sarà annunciato nelle prossime settimane. “Sono entusiasta di dare il benvenuto nel team a Tinny – afferma Luegenbiehl – mentre stiamo incrementando il nostro impegno a lungo termine in Italia e la nostra offerta di serie Made in Italy per il nostro pubblico globale. Nel corso della sua carriera, Tinny ha creduto e sostenuto con passione lo storytelling italiano, lavorando con i migliori talenti creativi italiani, ed e’ stata determinante per alcuni dei progetti più ambiziosi della televisione Italiana. Siamo convinti che Tinny saprà ampliare il meraviglioso lavoro compiuto da Felipe Tewes nell’aiutare a costruire la nostra presenza in Italia e a nutrire le molte partnership creative che abbiamo avviato”.

Nel corso della sua carriera Andreatta è stata in Rai responsabile della programmazione di Cinema e Fiction per Rai 1 e poi Responsabile delle Co-produzioni e serie TV per Rai Fiction – prima di essere nominata, nel Settembre 2012, Direttrice di Rai Fiction. Oltre ad aver investito in produzioni di successo come Il Commissario Montalbano, I Bastardi di Pizzofalcone, Imma Tataranni, Il commissario Maltese e le più recenti Doc e Vivi e lascia vivere, Tinny Andreatta è stata protagonista degli investimenti nelle grandi co-produzioni pensate per il mercato globale come Medici, L’Amica Geniale, Il Nome della Rosa.

