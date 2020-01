Tivùsat, sbarca in Italia Travelxp 4K

A partire da oggi le trasmissioni di Travelxp 4K sono disponibili in Italia al canale 225 della piattaforma satellitare gratuita tivùsat. Travelxp 4K è il primo canale al mondo ad aver iniziato, dal gennaio 2017, le trasmissioni in ultra HD in Nord America attraverso la piattaforma Ses, su Hotbird 13.0 di Eutelsat in Europa, Medio Oriente e Nord Africa e su Ses Astra 19.2 in Europa..

“Tivùsat è orgogliosa di offrire ai propri telespettatori questo canale – afferma Beatrice Coletti, presidente di tivùsat – che ora potranno godere della sensazione di coinvolgimento nei contenuti grazie alla definizione dei dettagli in ultra HD, ai colori, alla chiarezza e al senso di profondità offerto dal canale”.

“Tivùsat è una grande piattaforma per trasmettere i contenuti premium Hdr su TravelXp in Hlg Hdr – aggiunge Sumant Bahl, managing director per l’Europa di Travelxp – Oltre alla qualità delle immagini vivide e immersive offerta dei nostri canali, siao contanti di mostrare i contenuti di viaggio originali che produciamo in diversi generi al pubblico italiano”.

Con più di 1.000 ore di contenuti premium su lifestyle e i viaggi per al tv, TravelXp è distribuito in più di 30 Paesi e in oltre 15 lingue, raggiungendo 93 milioni di case in tutto il mondo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA