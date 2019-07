Tivùsat spegne 10 candeline, 4,5 milioni gli utenti giornalieri

Tivùsat spegne 10 candeline. La tv via sat ha superato i 3,5 milioni di smart card attive mentre, secondo i dati Auditel, la media degli spettatori che vi accede quotidianamente è di 4,5 milioni.

Tivùsat offre 116 canali televisivi tra generalisti, tematici e all news di cui 47 in Hd, 47 canali radiofonici, una grande selezione di servizi On-Demand e 4 canali in 4K Ultra Hd.

Su tivùsat è disponibile il servizio tivùon, un’applicazione che consente di vedere gran parte dei programmi televisivi andati in onda nell’ultima settimana e recuperare quelli persi. In un’unica applicazione tivùon offre l’opportunità di accedere ai servizi On-Demand delle principali reti televisive e consultare una guida puntuale e approfondita con numerose curiosità relative ai contenuti in programmazione.

I canali su Tivùsat



E’ la prima piattaforma satellitare gratuita italiana, tramite la quale è possibile accedere gratuitamente ai canali generalisti, ai nuovi canali digitali nazionali, alle più importanti emittenti internazionali e ad alcune emittenti locali trasmesse su satellite.

Programmazione generalista (Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La7, Tv8 e Nove)

Canali televisivi nazionali gratuiti trasmessi sul digitale terrestre (fra cui Paramount Channel, Rai 4, Iris, La5, Rai5, Rai Movie, Rai Premium, Italia 2, Mediaset Extra, Top Crime, Tv2000, Boing, Rai Gulp, Rai YoYo, Cartoonito, Rai News 24, TgCom24, Rai Sport, Rai Storia, Rai Scuola, Real Time, DMAX, Cielo, Giallo, Focus, La7d e altri ancora),

Emittenti internazionali, sia di all news (Euronews, BBC World News, CGTN (ex CCTV News), France 24, Al Jazeera, Deutsche Welle, NHK World, I24, TRT World) che generaliste. (come ARTE, TV5Monde, CCTV-4, Koper Capodistria, RTVSan Marino),

Emittenti di home shopping (HS24, QVC e Juwelo).

Dal 2016 è presente in esclusiva il canale musicale Mezzò con il meglio della musica classica, lirica e jazz internazionale.

Sono 47 i canali HD presenti su tivùsat. A questo si aggiunge la programmazione in 4K con ben 4canali, tra cui Rai 4K.

Tivùsat e la Free Tv Alliance

Tivùsat è uno dei fondatori della Free Tv Alliance. La Free TV Alliance rappresenta i quattro maggiori operatori europei di tv satellitare gratuita vale a dire Fransat (Francia), Freesat (UK), HD Plus (Germania) e Tivùsat (Italia).

Gli obiettivi di questa Alleanza sono la promozione e l’armonizzazione dei servizi televisivi satellitari in tutta Europa, per offrire tecnologie comuni semplici ed economiche e lanciare prodotti innovativi a costi competitivi a vantaggio degli utenti, dei produttori di decoder e televisori e degli operatori televisivi.

Altra mission è quella di accompagnare i distributori e fornitori di contenuti nello sviluppo di servizi di tv ibrida: satellite e servizi on-demand su internet.

I membri lavorano insieme alla definizione della migliore tecnologia e alla messa in comune di soluzioni per la tv multi-screen.

