Torna “Digital movie days”, le grandi novità in streaming a 5,99 euro

Arriva alla seconda edizione “Digital movie days”, la campagna promossa da Univideo, associazione di categoria che rappresenta gli editori audiovisivi su media digitali e online, che per la settimana dal 20 al 26 maggio propone in promozione i grandi film novità, che potranno essere acquistati al prezzo di 5,99. Aderiscono all’iniziativa Chili, Google play, iTunes, Playstation video e Rakuten Tv, con l’obiettivo di promuovere l’offerta digitale legale di contenuti audiovisivi in Italia e guidare i consumatori a un utilizzo “friendly” delle piattaforme.

Il film – spiega Univideo in una nota – rimane il contenuto preferito dalle famiglie italiane: a casa, ma anche in palestra, in viaggio, in compagnia di amici, grandi e piccini, tutti uniti da un unico interesse: il prodotto audiovisivo. Negli anni a cambiare è stato il modo di fruire dei contenuti: l’innovazione tecnologica ha ampliato le possibilità di offerta e di consumo da parte del grande pubblico. Se da una parte il prodotto fisico continua a rimanere centrale, Dvd e Blu-ray rappresentano un regalo sempre molto gettonato da fare e ricevere, il “cinema liquido”, ovvero il consumo legale digitale allineato agli standard tecnologici più evoluti (4K Ultra HD) attira sempre più pubblico grazie all’idea di poter accedere ai contenuti in modalità “always on”.

“Abbiamo voluto promuovere per il secondo anno consecutivo la Digital Movie Days perché riteniamo come industria audiovisiva fondamentale governare il cambiamento culturale e tecnologico in atto nel nostro settore, unendo le forze di tutti gli attori, quindi produttori di contenuti e piattaforme di distribuzione, e dialogando nei confronti dei consumatori con una sola voce – spiega Lorenzo Ferrari Ardicini, presidente di Univideo e presidente CG Entertainment – Per una settimana gli italiani avranno l’opportunità di acquistare ad un costo veramente eccezionale film novità, un modello di offerta che consentirà loro anche di conoscere in modo più approfondito le tantissime opportunità che ciascuna piattaforma di distribuzione digitale legale oggi è in grado di proporre. L’iniziativa vuole essere anche una risposta forte alla pirateria che rimane un problema rilevante per le nostre industrie ma che può essere contrastata anche attraverso un lavoro di squadra che contempli offerte legali competitive e campagne informative utili a comprendere il valore e l’evoluzione del mercato audiovisivo italiano”.

