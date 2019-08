Twitter, in Italia politica e tv in vetta agli hashtag

Era il 23 agosto 2007 quando l’utente Chris Messina suggeriva con un tweet l’uso del simbolo # nelle conversazioni di gruppo sulla piattaforma. Un’idea che ha rivoluzionato la comunicazione sui social network e che ha trasformato il “cancelletto” in uno dei simboli più usati dell’era digitale. A 12 anni dal debutto dell’hashtag, Twitter festeggia con un’emoji speciale – che sarà svelata il prossimo 23 agosto – e svela i principali trending topic usati nel nostro Paese da gennaio a luglio 2019.

Sono la tv e la politica a tenere banco. Gli hashtag che hanno avuto più successo comprendono infatti popolari trasmissioni televisive, da #Amici18 a #TemptationIsland, da #GameOfThrones al #Gf16, passando per #uominiedonne a #CiaoDarwin e #Cepostaperte, fino al fenomeno musicale K-Pop della band coreana #Bts (e tutti gli hashtag connessi come #Jimin o #bbmastopsocial). Rimanendo sempre in tema musicale, è #Sanremo2019 l’hashtag condiviso più volte dagli italiani su Twitter, seguito appunto da #bts.

A questi si aggiungono gli hashtag relativi ai partiti o alle figure politiche, come #Salvini, #M5S, #PD, #Lega, #dimaio e #conte, ma anche al movimento nato su Twitter #Facciamorete o alla vicenda di #Bibbiano.

Intrattenimento, politica ma anche sport sono argomenti che coinvolgono gli utenti sulla piattaforma, in primis il mondo del calcio con gli hashtag #juventus, #milan, #inter, #asroma, #juve, #seria, #calciomercato e #sarri tra i più condivisi nei primi 7 mesi del 2019.

“Attraverso gli hashtag, Twitter ha permesso agli utenti di creare delle comunità sulla base di specifici interessi e passioni che vengono ogni giorno condivise sulla piattaforma con altri membri in tutto il mondo – si legge nella nota che annuncia l’Hashtag Day -. Dalla musica alla televisione, dalla politica allo sport, gli hashtag negli ultimi 12 anni hanno sempre affiancato tutte le conversazioni online.

