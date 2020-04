Via alla prima maratona letteraria in streaming

I grandi della letteratura vanno in streaming. In occasione della Giornata Mondiale del Libro del prossimo 23 aprile, la Fondazione De Sanctis, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura, organizza la sua prima maratona letteraria in streaming. Grazie a una piattaforma creata appositamente per l’occasione e alla partecipazione di grandi autori e attori, la Giornata Mondiale del Libro verrà così festeggiata in tutte le case attraverso la piattaforma www.capolavoridellaletteratura.org, sui siti di Ministero dell’Istruzione, Repubblica, Corte dei conti, Tim-Operazione Risorgimento Digitale e Aci.

In particolare, Tim in qualità di media partner dell’evento trasmetterà l’iniziativa in live streaming sul proprio canale YouTube e rilancerà gli appuntamenti sui canali Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin. Inoltre, attraverso WeSchool – la piattaforma di e-learning partecipata da Tim – proporrà un ambiente dedicato agli studenti e docenti della scuola secondaria. A loro sarà consentito di accedere in diretta ad un ‘circolo letterario’ in cui ogni studente racconterà qual è la lettura che lo ha emozionato di più, se è collegata ad un ricordo personale e se ha già amato quel libro o ha deciso di leggerlo proprio durante la maratona letteraria.

In apertura i saluti del Presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati, della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e della Vice Ministra per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale Marina Sereni. La Corte dei conti è partner istituzionale dell’iniziativa.

La Maratona Letteraria della Fondazione De Sanctis, ideata dieci anni fa con appuntamenti periodici in sedi istituzionali, si svolgerà così per la prima volta in streaming, raggiungendo la durata eccezionale di sette ore per un evento straordinario che unirà la comunità di lettori: un modo diverso per festeggiare comunque insieme la Giornata Mondiale del Libro e l’apertura della campagna Il Maggio dei Libri.

L’evento avrà inizio alle 11.00 del 23 aprile e proporrà interventi di commento critico di alcuni autori alle grandi opere della letteratura e la lettura di alcuni passi significativi dei grandi classici da parte degli attori che hanno aderito al progetto. Il programma completo su www.capolavoridellaletteratura.org.