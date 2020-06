Video on demand, lockdown spartiacque: mercato a 12 mld nel 2023

L’inarrestabile sviluppo del video streaming alla luce delle trasformazioni in atto, ulteriormente accentuato nel nuovo contesto carico di incertezze del Covid-19, potrebbe rendere il 2020 uno spartiacque nella trasformazione del panorama audiovisivo globale. A rilevarlo il nuovo rapporto ITMedia Consulting “Video on Demand in Europe: 2020-2023 – Growing up in uncertain times”, in uscita il prossimo 30 giugno.

I servizi on demand hanno registrato una sempre crescente popolarità e un forte aumento dei ricavi a seguito del lockdown imposto dal Covid-19. Trainato da Netflix, dai nuovi servizi come Disney+, e dall’esplosione dei servizi ad abbonamento Svod, secondo ITMedia Consulting, i ricavi da Vod (Video on Demand) presenteranno tassi di crescita media sul periodo ancora in doppia cifra, superando i 12 miliardi di ricavi nel 2023.

I ricavi da Svod (modello Netflix) nell’Europa occidentale aumenteranno costantemente, con un tasso di crescita medio annuo del 14%, mentre il TVod crescerà meno, diminuendo di importanza negli anni a venire. Di conseguenza, nel 2023 lo Svod rappresenterà l’84% del totale dei ricavi.

Lo streaming video ha inoltre registrato un enorme incremento del traffico di rete, anche nella situazione d’emergenza determinata dall’epidemia Covid-19. Come diretta conseguenza del lockdown, la produzione della maggior parte dei film e dei programmi TV si è temporaneamente arrestata, creando una preoccupante carenza di scorte dei distributori. In tutto il panorama dei media, la pubblicità è una delle vittime della chiusura globale. Nel 2020, il modello Avod sembrava poter essere in ascesa, come una delle maggiori aree di crescita per produttori e titolari di diritti, ma il Covid-19 ha frenato le spese pubblicitarie, spostando le strategie dei broadcaster e player Vod verso formati più consolidati.

Fra questi Disney, che proprio nel periodo di lockdown ha lanciato a livello globale il suo nuovo servizio premium Disney+, e Netflix, sono stati senza dubbio i maggiori beneficiari. In un contesto sempre più affollato e altamente competitivo, Netflix è di gran lunga il leader di mercato a livello globale e dell’Europa occidentale. Ma, nei prossimi anni, questa supremazia sarà messa in discussione dai nuovi arrivati con una solida esperienza nell’arena dei contenuti, grandi potenzialità economiche e un accesso sempre più esclusivo ai contenuti premium.

