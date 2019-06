Video on demand, nel 2022 mercato Ue da 10 miliardi

Il mercato del video on demand varrà nel suo complesso, nel 2022, 10 miliardi di euro. A prevederlo è il nuovo rapporto It Media Consulting “Video on demand in Europe: 2019-2022 – the Netflix’s throne”, che sarà presentato il 18 giugno.

A trainare il settore, secondo i dati dello studio, saranno i servizi ad abbonamento Svod, con in prima file Netflix. Il tasso di crescita previsto sarà in media del 12%, con un aumento di fatturato pari a circa 4 miliardi di euro.

A contribuire in modo decisivo alla crescita del Vod saranno l’ingresso e la presenza crescente dei grandi servizi globali, sempre più in competizione tra loro, dopo le mega fusioni e acquisizioni dell’ultimo anno.

In Europa è prevista inoltre una sempre più massiccia presenza di nuove entità scaturite dal consolidamento dei broadcaster, che estenderanno il loro raggio d’azione anche fuori dai rispettivi confini nazionali.

Un ruolo importante sarà infine giocato dalla tecnologia, con il 5G e la diffusione di applicazioni basate sull’Intelligenza Artificiale, che renderanno sempre più efficiente e attraente l’offerta per i consumatori.

@RIPRODUZIONE RISERVATA