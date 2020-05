Facebook si rifà il look: versione desktop più veloce e user friendly

Dopo aver focalizzato l’attenzione sulla fruizione da mobile , Facebook torna a concentrarsi sugli utenti desktop con una nuova versione del sito che introduce una serie di novità per migliorare la velocità di navigazione e per rendere più semplice e intuitiva la user experience.

Annunciando la novità il social fondato da Mark Zuckerberg sottolinea che la nuova versione desktop, che era stata preannunciata durante l’ultimo F8, sarà resa progressivamente disponibile per tutti gli utenti, e comprenderà tra le altre novità anche la modalità a sfondo nero, pensata per affaticare meno la vista degli utenti.

“Da quando è stato lanciato, 16 anni fa, Facebook.com è cresciuto molto – si legge in una nota della piattaforma social – Abbiamo introdotto nuove funzionalità, lo abbiamo ottimizzato per nuovi dispositivi e nuovi sistemi operativi e reso disponibile in centinaia di lingue. Di recente, ci siamo concentrati sull’esperienza mobile e di conseguenza quella desktop è rimasta un po’ indietro. Le persone, però, le usano entrambe ed ecco il perché dell’annuncio di oggi. Abbiamo fatto qualche ricerca sul campo, parlando con gli utenti per comprendere come migliorare l’esperienza web, e oggi siamo felici di presentarvi il nuovo sito, un nuovo punto di partenza per i prossimi anni di facebook.com”.

WHITEPAPER CX: perchè l'intelligenza emotiva è importante per fidelizzare i clienti? Marketing Marketing

Tra le novità implementate nella nuova versione del sito c’è una modalità di navigazione semplificata, che consente un caricamento più rapido della home page e un passaggio più veloce da una pagina all’altra.

La modalità a sfondo nero inoltre, meno luminosa, con meno contrasto e meno brillantezza, riduce al minimo il riflesso sullo schermo per un utilizzo in condizioni di scarsa luminosità. “Il nuovo layout immersivo – prosegue la nota – rende la modalità a sfondo nero perfetta per guardare video su Facebook Watch”.

Per gli utenti inoltre nella nuova versione del sito sarà più semplice creare eventi, pagine, gruppi e inserzioni, vedendo in tempo reale l’anteprima di un nuovo gruppo e controllando come appare da mobile prima di pubblicarlo.

@RIPRODUZIONE RISERVATA