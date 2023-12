Messaggistica aziendale, le telco perderanno 3 miliardi di ricavi in 5 anni

Il traffico di messaggistica aziendale Ott (Over-The-Top) passerà dai 100 miliardi di messaggi di quest’anno a 375 miliardi di messaggi nel 2028. Emerge dalle stime di Juniper Research, messe nero su bianco nello studio Global Ott Business Messaging Market 2023-2028. Stando all’analisi però ci sono cattive notizie per gli operatori Tlc: le aziende che utilizzano la messaggistica aziendale mobile stanno sempre più esplorando canali alternativi agli sms e le app di messaggistica Ott sono quelle che stanno avendo la meglio. Di conseguenza, si prevede che nei prossimi cinque anni gli operatori perderanno oltre 3 miliardi di dollari di ricavi dalla messaggistica aziendale via sms.

Frodi e prezzi le principali variabili



Sono due gli elementi che stanno facendo “migrare” alle app: da un lato la crescente diffusione di frodi via sms e dall’altro l’aumento dei prezzi degli sms aziendali in un contesto di rallentamento della domanda di traffico di messaggistica aziendale. Per questo, secondo Juniper, è necessario implementare strategie di prezzo mirate ad attrarre le imprese che stanno allontanandosi dai canali sms tradizionali. Si raccomanda in particolare di differenziare le attività facendo pagare un sovrapprezzo alle imprese per il traffico mission-critical, come l’autenticazione a più fattori.

WHITEPAPER Una semplice guida pratica per imparare ad usare una Virtual Private Network Software Defined Networking Software Defined Datacenter

La spinta dal settore retail

Juniper prospetta un notevole aumento della spesa per la messaggistica aziendale Ott nel settore retail, che, a livello mondiale, passerà dai 790 milioni di dollari nel 2023 a oltre 2,6 miliardi di dollari entro il 2028. Lo studio consiglia alle aziende sviluppatrici di app di integrare i dati provenienti da altri canali di vendita al dettaglio nelle attività di messaggistica. In questo modo, le aziende possono posizionare le loro app come un canale fondamentale per le strategie di e-commerce dei rivenditori e, per massimizzare le opportunità in questo settore, Juniper suggerisce di integrare direttamente nelle app le funzionalità di pagamento.

@RIPRODUZIONE RISERVATA