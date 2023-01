Meta acquisisce Luxexcel e accelera sulla realtà aumentata

Meta si rafforza nel campo della realtà aumentata e acquisisce la società olandese Luxexcel, specializzata nel campo degli “occhiali intelligenti”. A dare la notizia è la stampa dei Paesi Bassi, anche se non sono ancora chiari i termini finanziarti dell’accordo.

Una collaborazione già avviata

“Siamo entusiasti che il team di Luxexcel si sia unito a Meta – commenta con TechCrunch un portavoce della holding di Facebook, Instagram e Whatsapp – consolidando la partnership esistente tra le due società”.

Luxexcel era infatti già partner di Facebook: secondo indiscrezioni le due società avrebbero lavorato insieme al design di “Project Aria Ar”, gli smart glasses che dovrebbero arrivare sul mercato entro il 2023.

Una società innovativa nata nel 2009

La nascita di Luxexcel risale al 2009, quando la società arrivò sul mercato come produttore innovativo di lenti graduate, per la produzione delle quali utilizzava anche la stampa 3D. Lo sbarco nel campo della realtà aumentata avviene nel 2021, grazie a un accordo stretto con WaveOptics per portare insieme sul mercato gli smart glasses Spectacles brandizzati Snap, sviluppatore di Snapchat.

Lo scoglio dell’Antitrust Usa

Per essere effettivamente operativa l’operazione dovrà ottenere il via libera dall’autorità Antitrust statunitense, e secondo i giornali d’oltreoceano non sarebbe un passaggio scontato. Il rischio sarebbe quello che il deal possa incappare, come già successo per l’accordo con Within per rilevare l’app di fitness in realtà virtuale Supernatural, sotto la lente della Federal Trade Commission, bloccata nel 2022 per il timore di creare una posizione dominante nel mercato delle applicazioni di realtà virtuale.

