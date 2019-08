Nasce FairTube, il sindacato degli Youtuber: esordio in Germania

Gli youtuber iniziano a unire le forze e a organizzarsi in sigle sindacali per difendere i propri diritti. Il primo esperimento del genere in Europa si sta realizzando in Germania, per iniziativa proprio di uno youtuber, Jörg Sprave, tra i fondatori della youtubers union.

Il sindacato tedesco si chiama “FairTube”, e nasce com un’esperienza a metà tra l’associazione e il sindacato tradizionale.

L’iniziativa di Sprave ha tra l’altro ricevuto l’appoggio in Germania di IG Metall, il sindacato dei metalmeccanici tedeschi.

FairTube, secondo le analisi della stampa tedesca, in poco più di un mese è riuscito già a ottenere l’adesione di oltre 23mila iscritti, e pare – stando alle indiscrezioni che circolano in queste ore – stia lavorando per ottenere un incontro con Google in cui parlare di lavoro.

Tra gli obiettivi dell’associazione ci sarebbe quello di ottenere più trasparenza nei rapporti tra YouTube, social che fa capo a Google, e i creator, gli youtuber, che producono e diffondono materiale originale sulla piattaforma”.

