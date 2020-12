Usa, maxi-causa contro Facebook. Dismissione in vista per WhatsApp e Instagram? - CorCom

La causa della Ftc: “Facebook è un monopolio”

La Ftc sostiene che Facebook abbia adottato una sistematica strategia di eliminazione delle minacce al suo potere di mercato, come si legge nei documenti depositati presso la U.S. District Court for the District of Columbia. Instagram (comprata nel 2012 per 1 miliardo di dollari) e WhatsApp (acquisita nel 2014 per 19 miliardi) sarebbero gli esempi lampanti. Secondo l’accusa Facebook detiene il monopolio sul mercato Usa del personal social networking da quando ha mandato fuori scena la rivale della prima ora Myspace.

La Ftc cerca dal giudice un’ingiunzione permanente (ovvero l’ordine di cessare per sempre il comportamento ritenuto anti-competitivo) che potrebbe avere come conseguenza la cessione di Instagram e WhatsApp. La Ftc cercherà anche di vietare a Facebook di imporre condizioni lesive della concorrenza contro sviluppatori terzi di software.

La Ftc cita un’email del 2008 del ceo di Facebook, Zuckerberg, in cui si legge: “Meglio comprare che competere”.

La Commission ha incluso nei documenti depositati in tribunale i tentativi di Facebook di comprare Twitter (nel 2008), ritenuto allora “un preoccupante rivale in crescita” (sempre in base alle email di Zuckerberg riportate dai legali della Ftc).

La causa sostiene ancora che l’intento di Facebook nel comprare WhatsApp sia stato quello di tenere l’app confinata al servizio di messaggistica mobile. Avrebbe così impedito che si trasformasse in un fornitore di un servizio di personal social networking, in diretta concorrenza con Facebook.