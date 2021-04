Whatsapp diventa rosa, ma è una truffa: ecco come difendersi - CorCom

WhatsApp diventa rosa, ma attenzione è una truffa. La “pink version” è stata individuata dal ricercatore di sicurezza Rajshekhar Rajaharia che su Twitter ha spiegato di cosa si tratta: è un’app Android malevola che sfrutta il nome dell’applicazione dell’ecosistema Facebook per intrufolarsi nei dispositivi degli utenti e sottrarre i dati sensibili.

Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don’t click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2

— Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) April 17, 2021