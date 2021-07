Youtube porta in Italia "Shorts": ecco i video brevi che sfidano TikTok - CorCom

Youtube Shorts“, sbarca anche in Italia. Inizialmente sperimentato in 26 Paesi, i test in beta della nuova fuzionalità verrano estesi a cento nuovi Paesi a partire dal 14 luglio. Le clip brevi potranno essere postate e saranno visibili in una appositia sezione di YouTube, “Shorts”, mentre a disposizione degli utenti ci saranno anche una serie di strumenti per abbellire i mini-filmati con sovraimpressioni ed effetti speciali. Dal momento poi che gli utenti di questo genere di social sono molto attenti alla musica che aggiungono in sottofondo, YouTube metterà a loro disposizione un ampio catalogo di brani grazie anche agli accordi stretti con le case di produzione discografica più importanti su scala internazionale, come ad esempio Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Sony Music Publishing e Warner Music Group. Il servizio di YouTube nato per sfidare TikTok , ““, sbarca anche in Italia. Inizialmente sperimentato in 26 Paesi, i test in beta della nuova fuzionalità verrano estesi a cento nuovi Paesi a partire dal 14 luglio. Le clip brevi potranno essere postate e saranno visibili in una appositia sezione di YouTube, “Shorts”, mentre a disposizione degli utenti ci saranno anche una serie di strumenti per abbellire i mini-filmati con sovraimpressioni ed effetti speciali. Dal momento poi che gli utenti di questo genere di social sono molto attenti alla musica che aggiungono in sottofondo,metterà a loro disposizione un ampio catalogo di brani grazie anche agli accordi stretti con le case di produzione discografica più importanti su scala internazionale, come ad esempio Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Sony Music Publishing e Warner Music Group.

Per dare il massimo della visibilità agli shorts inoltre YouTube li riunirà in una sezione ad hoc del proprio sito, in evidenza già nella home page di YouTube. Ottimizzata per essere utilizzata da smartphone anche la user experience: lo scorrimento dei contenuti avverrà infatti in verticale, proprio come è più utile per chi si collega da device mobili.

Proprio da smartphone e tablet sarà possibile passare in rassegna su una scheda gli ultimi contenuti pubblicati. Per dare inoltre impulso allo sviluppo della nuova piattaforma Google ha annunciato di voler mettere a disposizione dei “creator” più attivi un fondo da 100 milioni di dollari, rispetto al quale i dettagli saranno resi noti in un secondo momento.

@RIPRODUZIONE RISERVATA