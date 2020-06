A Forum PA torna “Un Caffè con…”: Repubblica digitale protagonista

Forum PA diventa digitale, ma non rinuncia al suo caffè mattutino: anche quest’anno a darci il buongiorno saranno Annalisa Gramigna e Michele Melchionda, ormai consolidati conduttori della rubrica di apertura del nostro palinsesto quotidiano. Tornano, infatti, le interviste di “Un caffè con…” per 5 puntate, in programma da lunedì 6 a venerdì 10 luglio dalle 8,45 alle 9,30 (il primo giorno) e dalle 9,00 alle 9,30 nei giorni a seguire.

Il titolo della rubrica, in realtà, quest’anno è “Un caffè con… Repubblica digitale”, perché tutte le puntate saranno dedicate all’iniziativa strategica promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri contro il digital divide e per la diffusione della cultura digitale. Anche FPA ad aprile scorso ha aderito a Repubblica digitale e, in occasione di FORUM PA 2020, abbiamo scelto di intervistare i referenti che

uidano i diversi gruppi di lavoro avviati per definire un Piano strategico nazionale per le competenze digitali. Con loro non solo faremo il punto sul lavoro avviato in questi mesi, ma commenteremo anche aspetti dell’attualità collegati proprio ai temi di Repubblica digitale.

Ma cos’è questo “Piano strategico nazionale per le competenze digitali”? Prima di tutto ricordiamo che, in questi mesi, l’alleanza tra stakeholder pubblici e privati nata nell’ambito di Repubblica Digitale è entrata tra le coalizioni nazionali dell’iniziativa europea per le competenze e le professioni digitali (Digital Skills and Jobs Coalition), una delle dieci iniziative chiave introdotte nel 2016 dalla Commissione Europea per rispondere al bisogno sempre crescente di competenze digitali.

In questo contesto, il comitato guida di Repubblica Digitale ha avviato i lavori per elaborare una strategia complessiva e un piano di interventi per le competenze digitali, con l’obiettivo di avviare nuove iniziative a immediato impatto e consolidare iniziative già esistenti. Partecipano Ministeri, Regioni, Province, Comuni, università, ricerca, imprese, professionisti, Rai, associazioni e varie articolazioni del settore pubblico coinvolte in Repubblica Digitale. Sono nati, quindi, dei gruppi di lavoro per lo sviluppo delle competenze digitali su quattro assi: il ciclo dell’istruzione e della formazione superiore, con il coordinamento di Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Università e Ricerca; il lavoro nel settore pubblico e privato, con il coordinamento di Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero della Pubblica Amministrazione; le competenze specialistiche ICT per nuovi mercati e nuovi posti di lavoro legati alle tecnologie emergenti, con il coordinamento di

Ministero dell’Università e Ricerca e Ministero dello Sviluppo Economico; le competenze digitali necessarie per esercitare i diritti di cittadinanza, con il coordinamento del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.

Alla Strategia nazionale per le competenze digitali in senso ampio sarà dedicato l’appuntamento di apertura di “Un Caffè con…Repubblica digitale”. A seguire, approfondimenti sui singoli assi che abbiamo citato.

Ma ecco tutti gli appuntamenti in programma:

FORUM PA 6 - 11 LUGLIO Fare rete: la trasformazione digitale per coesione, partecipazione e sviluppo della comunità Digital Transformation PA

6 luglio – La nuova Strategia nazionale per le competenze digitali

7 luglio – Le competenze digitali necessarie all’interno del ciclo dell’istruzione e della formazione superiore

8 luglio – Le competenze digitali per una “forza lavoro attiva”, sia nel settore privato che nel settore pubblico

9 luglio – Le competenze specialistiche ICT per nuovi mercati e nuovi posti di lavoro

10 luglio – Le competenze digitali necessarie per esercitare i diritti di cittadinanza e la partecipazione consapevole al dialogo democratico

Come per tutti gli appuntamenti digitali di FORUM PA 2020, la partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi.

