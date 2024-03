Anpr, online i certificati elettorali: ecco come scaricarli

Da ieri 4 marzo sono attivi sul portale dell’Anpr (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) nuovi servizi che consentiranno ai cittadini di consultare, in modalità telematica, i propri dati elettorali e di scaricare, in formato digitale, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici.

Si tratta di funzionalità introdotte grazie all’attività di integrazione delle liste elettorali con i dati anagrafici già presenti in Anpr, così come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (Cad). “L’integrazione delle liste elettorali con l’Anpr rappresenta un passo avanti importante nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione”, si legge in una nota, dove si sottolinea l’importanza di questa novità nell’ottica di attivare, in futuro, il Certificato elettorale digitale, che sarà in grado di sostituire le tessere elettorali cartacee.

L’iniziativa è frutto del lavoro congiunto del Ministero dell’Interno, titolare della banca dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, responsabile del coordinamento tecnico-operativo e di Sogei, partner tecnologico.

Come accedere ai nuovi servizi

Per usufruire dei nuovi servizi è sufficiente entrare nel portale Anpr utilizzando le credenziali di Spid, Cie o Cns, selezionare la sezione “Servizi elettorali” e quindi consultare i dati e scaricare i certificati. In questo modo le operazioni si fanno più facili e veloci per il cittadino, che evita code e attese agli sportelli comunali. I servizi d’altra parte sono sempre disponibili e accessibili 24 ore su 24, sette giorni su sette. Inoltre il sistema è più sicuro e affidabile della sua controparte analogica: i certificati sono firmati digitalmente e hanno la stessa validità dei documenti cartacei.

WHITEPAPER Scopri la soluzione personalizzata perfetta per le aziende ICT nella Pubblica Amministrazione! Business Intelligence Public services

Cos’è l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente del Ministero dell’Interno raccoglie le informazioni delle quasi 8.000 anagrafi comunali presenti sul nostro territorio.

Sul sito è possibile monitorare lo stato di avanzamento del progetto, effettuare visure dei propri dati e scaricare autocertificazioni anagrafiche. Anpr è un vero e proprio work in progress la cui realizzazione è come detto affidata a Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del portale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.

Si tratta di un progetto strategico che favorisce lo scambio informativo e rappresenta un elemento imprescindibile per l’implementazione dell’agenda digitale italiana, accelerando il percorso verso servizi pubblici sempre più funzionali e integrati. In prospettiva, sarà un sistema integrato nazionale nel quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali. È istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 62 del Dlgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

Il Decreto Ministeriale 194/2014 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi gestionali nonché i servizi da fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed Enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso ministero.

@RIPRODUZIONE RISERVATA