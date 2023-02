App IO, ecco come creare servizi di qualità per i cittadini

Come creare servizi sull’App IO? PagoPA mette a disposizione delle amministrazioni una guida pratica per guidarli nell’ideazione e pubblicazione di nuovi servizi digitali per i cittadini tramite l’app dei servizi pubblici.

Il manuale offre indicazioni su:

cosa si intende per “servizio”;

quali funzionalità si possono sfruttare;

come definire un servizio e i messaggi che invia.

L’obiettivo della guida

Lo scopo del manuale è proprio supportare gli enti che vogliono creare nuovi servizi, fornendo delle indicazioni chiare per creare un’offerta coerente e di qualità. Per questo, il manuale contiene una sezione, destinata a crescere nel tempo, con i modelli dei servizi più comuni, ognuno composto dalla scheda del servizio e da tutti i possibili messaggi che potrebbe inviare.

Gli enti che vorranno mettere a disposizione dei propri cittadini questi servizi non dovranno far altro che replicarli o personalizzarli a seconda delle proprie esigenze. Se invece un ente ha intenzione di creare un servizio per cui non è disponibile un modello, il manuale offre indicazioni puntuali su come realizzarlo in autonomia, spiegando:

come nominare il servizio;

come compilare la scheda servizio;

come decidere quali messaggi dovranno essere inviati, quando e a quali destinatari.

Servizi di qualità a disposizione dei cittadini

Facilitare la creazione dei servizi su IO da parte degli enti permette anche di creare degli standard comuni, per offrire ai cittadini in diversi territori servizi analoghi, con la stessa qualità e le stesse caratteristiche, pur declinate per i diversi contesti.

“Lavoriamo con gli enti per realizzare servizi di valore per i cittadini, sfruttando a pieno le possibilità offerte da IO – spiega Laura Bordin, Head of experience design, PagoPA – Il team di PagoPA sta realizzando una serie di strumenti dedicati agli enti, tra cui alcuni modelli dei servizi più comuni erogati dagli enti locali, i cui bisogni sono molto simili tra loro. I modelli costituiscono una sezione del nuovo manuale dei servizi che non è un documento tecnico, ma uno strumento di progettazione, con l’obiettivo di supportare gli enti nell’individuazione, nell’analisi e nel design necessari a portarli a bordo di IO”.

L’importanza della comunicazione

Il manuale dei servizi, mette a disposizione degli enti anche una sezione dedicata alla comunicazione verso i cittadini dei servizi disponibili su IO, con indicazioni sui tempi, sui canali o sulla gestione di situazioni specifiche, come il verificarsi di un disservizio.

All’interno del manuale dei servizi, per curare al meglio l’informazione verso i cittadini sulle opportunità offerte dall’app, gli enti possono fare affidamento anche su un apposito toolkit di comunicazione, con linee guida, consigli, campagne e materiali promozionali pronti all’uso o da personalizzare, raggiungibile dalla sezione “Comunicare un servizio”.

Il toolkit è uno strumento pronto all’uso, facile da consultare e sempre accessibile, che mette a disposizione linee guida e materiali grafici per costruire le proprie campagne di comunicazione rivolte ai cittadini.

Utilizzando il kit, ogni ente potrà gestire in autonomia l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini, anche sul territorio, in merito all’uso di app IO, e aggiornarli sulle novità che riguardano i propri servizi disponibili. In questo modo il kit:

mette a disposizione degli enti materiali e linee guida a supporto della propria attività di comunicazione dei servizi;

a supporto della propria attività di comunicazione dei servizi; favorisce la riconoscibilità di app IO tra gli utenti, assicurando una comunicazione sinergica, coordinata e coerente su tutto il territorio nazionale, da parte di tutti gli attori coinvolti.

Cosa c’è nel toolkit

All’interno del toolkit le Pubbliche Amministrazioni troveranno linee guida, materiali pronti all’uso e materiali da personalizzare per la propria campagna di informazione e comunicazione. In particolare, nel toolkit sono disponibili:

asset creativi della campagna “Come voglio IO”, ideata per sensibilizzare i cittadini sull’utilizzo di app IO in tutta Italia, che gli enti possono utilizzare e declinare a seconda delle proprie esigenze;

della campagna “Come voglio IO”, ideata per sensibilizzare i cittadini sull’utilizzo di app IO in tutta Italia, che gli enti possono utilizzare e declinare a seconda delle proprie esigenze; template testuali per personalizzare la campagna e gestire la comunicazione interna ed esterna attraverso canali fisici e online;

per personalizzare la campagna e gestire la comunicazione interna ed esterna attraverso canali fisici e online; indicazioni, regole e linee guida sull’utilizzo dei loghi ;

; indicazioni generali e suggerimenti su come comunicare al meglio con il tuo target.

Seguendo le indicazioni riportate nel toolkit, ogni ente potrà – senza limiti di tempo e attraverso i canali ritenuti più idonei – adottare e personalizzare in autonomia tutti i materiali di comunicazione disponibili e modularli sulla base delle proprie specifiche esigenze.

