Aruba firma la posta elettronica “avanzata” per la PA

Aruba ha messo a punto le proprie soluzioni avanzate di Posta Elettronica (Pel) che sono a disposizione di tutta la PA, centrale e locale, attraverso la convenzione attivata con Consip.

Nel percorso di digitalizzazione della PA, infatti, uno dei principali ostacoli è rappresentato dalla necessità di affidarsi a delle gare d’appalto per l’acquisto di beni e servizi. Il ruolo di una società come Consip ha permesso, però, di centralizzare i bandi e di migliorarne la gestione, facilitando allo stesso tempo le PA locali che non devono più occuparsene internamente e possono ottenere servizi e soluzioni specifiche realizzati e proposti da aziende che si occupano prettamente delle richieste in questione, e possono di conseguenza godere di condizioni migliori attraverso partner e stakeholder preposti a tali attività.

Aruba ha messo a disposizione un servizio avanzato di Posta Elettronica, ideato secondo i requisiti esposti da Consip, frutto di un attento lavoro di ricerca da parte del team di tecnici, solution architect e ingegneri IT. Lo scopo è offrire una soluzione le cui funzionalità superino la semplice posta elettronica e rappresentino un vantaggio accessibile da tutte le PA non solo in termini economici, ma soprattutto in termini di usabilità e interazione, comunicazione in tempo reale e sicurezza di altissimo livello. Ulteriore aspetto distintivo riguarda l’affidabilità del servizio stesso: l’architettura infrastrutturale ad Alta Affidabilità (High Availability) che è stata ideata e progettata segue le logiche di protezione e riservatezza dei dati per mantenerli al sicuro in una struttura ridondata in un sito di Disaster Recovery, vale a dire un sito secondario rispetto a quello primario da cui viene erogato il servizio di Posta Elettronica, da dove è possibile ripristinare i dati in caso di disastro.

La convenzione di Posta Elettronica (Pel) ideata prevede tre differenti livelli di servizio – Basic, Standard e Advanced – che si traducono in un sistema collaborativo, personalizzabile da parte dell’utenza, con compatibilità completa con tutti i principali programmi di posta elettronica a partire da Outlook. Si tratta inoltre di un sistema affidabile e sicuro, sia in termini di capacità di archiviazione, che in termini di Disaster Recovery e resilienza di fronte ad attacchi e minacce esterne:

e differiscono nella capacità di archiviazione e rispondono pienamente a tutte le caratteristiche fondamentali, quali ad esempio, invio e ricezione dei messaggi, schedulazione degli appuntamenti, gestione delle liste di distribuzione, agende, rubriche globali; nella soluzione Advanced si aggiungono ulteriori rubriche, agende e cartelle personali collaborative e condivisibili con le quali poter, ad esempio, schedulare appuntamenti verificando le disponibilità degli altri utenti del dominio.

