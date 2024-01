Assinter, Pietro Pacini nuovo presidente: “In house cruciali per la transizione digitale”

Pietro Pacini è il nuovo presidente di Assinter Italia. L’attuale direttore generale di Csi Piemonte è stato eletto in occasione dell’ultima assemblea dei soci dell’associazione che rappresente le in house Ict. “Il Presidente uscente, Diego Antonini, ha svolto un ruolo fondamentale nel portare l’Associazione a nuovi livelli di successo durante il suo mandato, e l’intera Associazione esprime gratitudine per il suo prezioso contributo”, si legge in una nota.

Pacini: “Assinter cruciale per la transizione digitale del Paese”

“Credo che Assinter possa giocare un ruolo importante a livello nazionale, diventando un punto di riferimento per tutte le aziende pubbliche Ict – ha sottolineato Pacini -Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario consolidare i rapporti istituzionali sviluppando il nostro ruolo di partner e di interlocutore qualificato delle istituzioni impegnate nella definizione delle politiche di trasformazione digitale. In una logica di community sarà fondamentale accrescere la collaborazione e la sinergia fra i Soci e potenziare l’azione associativa in termini di apporto di conoscenze ed elaborazione di prospettive di sviluppo”.

“E poi -ha spiegato – continueremo a sviluppare la nostra Academy per lo sviluppo di modelli e competenze Ict nella Pubblica Amministrazione. Accolgo quindi con orgoglio questo nuovo incarico, invitando tutti gli associati a continuare a fornire

il proprio prezioso contributo per fare questo percorso insieme e ringrazio Diego Antonini che ha guidato l’Associazione negli ultimi due anni e con cui ho avuto il piacere di lavorare”.

La squadra di Assinter

Ad affiancare il Presidente alla guida di Assinter per il prossimo biennio 2024-2026: Diego Antonini di Insiel, che continua il suo impegno in Assinter con delega ai rapporti con le Istituzioni europee e presidio regolatorio; Francesco Castanò di Aci Informatica, con delega a Infrastrutture e Sostenibilità; Francesco Surico di InnovaPuglia, con delega a Intelligenza Artificiale e servizi al cittadino; Lorenzo Gubian di Aria, in continuità con il precedente mandato con delega a Sanità Digitale; Paolo Ghezzi di Infocamere, con delega a condurre i lavori per Assinter sul progetto di interoperabilità Piattaforma Digitale Nazionale Dati (Pdnd).

