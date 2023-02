Banche dati pubbliche, 5 use case per i Comuni italiani

Le amministrazioni comunali hanno tempo fino al 19 maggio 2023 per candidarsi all’Avviso della Misura 1.3.1 “Piattaforma digitale nazionale dati” e richiedere, in base alla popolazione del Comune, un contributo per pubblicare sulla Pdnd un numero minimo predefinito di Api, rispettando le modalità tecniche previste dalla documentazione.

L’Avviso ha una dotazione complessiva pari a 110 milioni di euro. Le risorse a disposizione degli enti, suddivisi in sette fasce, vanno dagli oltre 10mila euro per la pubblicazione di una Api nel caso di Comuni sotto i 2.500 abitanti, fino ai 474mila euro per sei Api nel caso delle amministrazioni più grandi. Per richiedere i fondi è sufficiente accedere alla propria area riservata su Pa digitale 2026 e seguire il percorso guidato che permette di configurare la propria candidatura.