“Brillano” i conti di Sogei: utili a 30 milioni. In cantiere 160 assunzioni

Si chiude con risultati positivi il 2019 di Sogei. La spa del Mef ha fatto registrare un valore della produzione di 576 milioni di euro e un utile netto di 29,8 milioni di euro integralmente riversato all’azionista.

A conferma del profilo di sviluppo delineato, nei primi mesi del 2020 sono state avviate importanti collaborazioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ministero dell’Istruzione ed il ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

Sogei conta su un sistema di infrastrutture che lo rendono Polo Strategico Nazionale: 6.180 server fisici e virtuali, 2.870 reti periferiche e 250 banche dati. Sta sviluppando insieme al Mef un percorso sinergico nell’ambito del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica potenziando ulteriormente i presidi di protezione, dalla sicurezza fisica dei sistemi al monitoraggio costante della minaccia cyber.

Nel 2019 particolare attenzione è stata dedicata a progetti di valorizzazione con circa 7.600 giornate dedicate al potenziamento delle attività di sviluppo e formazione. Sogei ha investito nel rinnovamento delle risorse umane finalizzando un ingresso consistente di 73 nuovi assunti nel 2019, un cammino di crescita che porterà, anche nel 2020, all’assunzione di oltre 160 giovani diplomati, neolaureati ed esperti.

La direzione che Sogei percorre anno dopo anno si esprime anche nel rebranding dell’immagine aziendale e nel nuovo sito istituzionale.

“Anche nel 2019 l’azienda ha raggiunto risultati significativi in uno scenario di intensa trasformazione sociale e tecnologica – spiega l’Ad Andrea Quacivi – Abbiamo pianificato e implementato, primo esempio all’interno della PA Centrale, una strategia di Open Innovation finalizzata a coinvolgere partner e stakeholder in un nuovo percorso di digitalizzazione dei processi che raccoglie idee e impulsi dall’esterno”.

“I risultati di carattere economico-finanziario sono strettamente connessi alle dimensioni che completano il nostro profilo – prosegue – L’infrastruttura produttiva, le competenze e il know-how, le risorse umane, gli impatti ambientali e l’utilizzo delle risorse naturali, le relazioni ed il contesto sociale all’interno del quale svolgiamo la nostra attività”.

“Questo Report viene presentato mentre l’Italia sta ancora affrontando la fase di emergenza che ha fatto seguito alla diffusione della pandemia Covid-19 – dice il manager – Sono orgoglioso di come le persone Sogei stanno garantendo continuità di azione h24 nella gestione dei servizi essenziali per i Clienti, per i Cittadini e per il Paese. Stiamo partecipando a importanti tavoli di lavoro inter-istituzionali per l’elaborazione di proposte e soluzioni nell’ambito dell’innovazione tecnologica, dell’uso delle tecnologie emergenti, della sicurezza informatica e del miglioramento del sistema nazionale della scuola. Siamo stati chiamati dal Governo a gestire il servizio di Contact Tracing Immuni, la piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta Covid-19”.

“La nostra mission e l’entrata in vigore del Gdpr, ci impongono di tutelare gli interessi dei nostri Clienti, ovvero l’interesse collettivo e proteggere la libertà e la dignità dei cittadini, che è un diritto costituzionale individuale. Siamo cittadini tra i cittadini. Si parla molto in questi giorni di come sarà il futuro e Sogei guarda avanti con fiducia. Negli anni a venire saremo impegnati a trasformare l’Italia in un paese più moderno e competitivo– conclude l’Ad – Continueremo a lavorare con profondo impegno per garantire la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e per semplificare la vita dei cittadini accompagnando la politica industriale del Paese”.







