Citizen Science, Lepida accende i riflettori su Spid

Giovedì 20 aprile a Massa Lombarda la quarta tappa del festival After Futuri Digitali: un’occasione per scoprire, oltre ai temi ormai consolidati della Citizen Science, della facilitazione digitale e dei servizi pubblici dematerializzati digitali, le potenzialità dell’uso del digitale per sostenere la sostenibilità ambientale.

Alla mattina due laboratori per ragazzi: “Citizer Science in action: Citizen science e Gaming per la sostenibilità ambientale”, all’Azienda Wasp, mentre in contemporanea, al Centro Culturale Venturini, “Uno scatto per l’ambiente”, laboratorio di Citizen Science di Hera per lo sviluppo di una nuova funzionalità dell’App Il Rifiutologo.

Alla Sala del Carmine invece, alle 10:00, “Sostenibilità: lavori in corso. Costruire con il digitale”, un evento per parlare delle potenzialità, dei rischi e dei nuovi scenari che si aprono oggi nel campo della sostenibilità grazie al digitale, in particolare nel settore della Stampa 3D di case ed edifici, e dello sviluppo di soluzioni e prodotti green per l’abitare.

Al pomeriggio, al Centro Culturale Venturini, Lepida realizzerà alle 15:00 il laboratorio “Amico Spid: Laboratorio di Facilitazione Digitale”, uno spazio dedicato ai “grandi adulti” per scoprire, in una dimensione di supporto di gruppo tra pari, il “senso” del digitale nella nostra vita. Alla stessa ora, alla Sala del Carmine, verrà proposto “Dalla carta alla nuvola: in viaggio verso Bassa Romagna Smart “, sul tema della dematerializzazione degli archivi, per far conoscere i nuovi siti dell’Unione e dei Comuni, ai professionisti del territorio.

La giornata si concluderà con due visite guidate (dalle 17:30 in poi), una presso gli spazi dell’archivio Mazzini, che raccolgono e custodiscono una collezione di 400 mila capi e accessori di moda, e l’altra presso l’azienda WASP, che progetta, produce e vende stampanti 3D Made in Italy in tutto il mondo.

Informazioni e iscrizioni su afterfestival.it

Articolo originariamente pubblicato il 03 Mar 2023



@RIPRODUZIONE RISERVATA